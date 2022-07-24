Телекомоператоры снизили темпы развития мобильных сетей

Телекомоператоры снизили темпы развития мобильных сетейВ 2021 г. количество вновь установленных базовых станций сократилось
Телекомоператоры большой четверки за 2021 г. запустили около 82 000 базовых станций, подсчитало агентство Telecom Daily. Согласно исследованию, которое есть в распоряжении «Ведомостей», по общему числу станций к концу прошлого года лидировала МТС, у которой на сети зарегистрировано более 223 000 станций, второй стала Tele2 с 206 000 шт., за ними идут «Мегафон» (204 000) и «Билайн» (177 000).
В 2020 г. операторы активно расширяли сеть и строили новые базовые станции, хотя пандемия COVID-19 затормозила рынок и наращивать свою сеть в 2021 г. продолжили только МТС и Tele2. По результатам исследования по итогам 2020 г. операторы большой четверки ввели в эксплуатацию 94 000 новых станций. Таким образом, по количеству базовых станций рынок в 2020 г. вырос на 14% до 728 000 шт., за 2021 г. – на 11% до 810 000, подсчитали аналитики Telecom Daily.