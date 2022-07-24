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Телекомоператоры снизили темпы развития мобильных сетей

В 2021 г. количество вновь установленных базовых станций сократилось
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва)
В среднем операторам большой четверки требуется порядка 100 000 базовых станций в год / Андрей Гордеев / Ведомости

Телекомоператоры большой четверки за 2021 г. запустили около 82 000 базовых станций, подсчитало агентство Telecom Daily. Согласно исследованию, которое есть в распоряжении «Ведомостей», по общему числу станций к концу прошлого года лидировала МТС, у которой на сети зарегистрировано более 223 000 станций, второй стала Tele2 с 206 000 шт., за ними идут «Мегафон» (204 000) и «Билайн» (177 000).

В 2020 г. операторы активно расширяли сеть и строили новые базовые станции, хотя пандемия COVID-19 затормозила рынок и наращивать свою сеть в 2021 г. продолжили только МТС и Tele2. По результатам исследования по итогам 2020 г. операторы большой четверки ввели в эксплуатацию 94 000 новых станций. Таким образом, по количеству базовых станций рынок в 2020 г. вырос на 14% до 728 000 шт., за 2021 г. – на 11% до 810 000, подсчитали аналитики Telecom Daily.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных