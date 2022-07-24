Телекомоператоры снизили темпы развития мобильных сетей

В 2020 г. операторы активно расширяли сеть и строили новые базовые станции, хотя пандемия COVID-19 затормозила рынок и наращивать свою сеть в 2021 г. продолжили только МТС и Tele2. По результатам исследования по итогам 2020 г. операторы большой четверки ввели в эксплуатацию 94 000 новых станций. Таким образом, по количеству базовых станций рынок в 2020 г. вырос на 14% до 728 000 шт., за 2021 г. – на 11% до 810 000, подсчитали аналитики Telecom Daily.