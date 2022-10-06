«Дочка» Google в России подала иск к московским приставам

Российская дочерняя компания американской корпорации Google, ООО «Гугл», подала иск к главному управлению Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве. Заявление подано 3 октября в Арбитражный суд Москвы, указано в картотеке арбитража. Помимо управления ФССП ответчиком по делу выступает начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера, старший судебный пристав Михаил Кузнецов, следует из карточки дела. Этот межрайонный отдел занимается взысканиями с «Гугл» по решениям Арбитражного суда Москвы, следует из данных банка данных исполнительных производств ФССП России.