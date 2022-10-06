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«Дочка» Google в России подала иск к московским приставам

Ответчиком по делу выступает начальник межрайонного отдела ФССП, который занимается взысканиями штрафов
Марина Тюняева (Бочкарёва)
У Google в России сложилась обширная практика исков за последнее время / Евгений Разумный / Ведомости

Российская дочерняя компания американской корпорации Google, ООО «Гугл», подала иск к главному управлению Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве. Заявление подано 3 октября в Арбитражный суд Москвы, указано в картотеке арбитража. Помимо управления ФССП ответчиком по делу выступает начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера, старший судебный пристав Михаил Кузнецов, следует из карточки дела. Этот межрайонный отдел занимается взысканиями с «Гугл» по решениям Арбитражного суда Москвы, следует из данных банка данных исполнительных производств ФССП России.

Детали разбирательства в карточке дела не обнародованы. Указано только, что «Гугл» подала в суд «заявление об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности». Речь идет об оспаривании постановления и решения органов ФССП. Иск принят в порядке упрощенного производства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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