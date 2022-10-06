Минцифры хочет разрешить бизнесу самостоятельно обезличивать данные

Концепция создания единой системы данных была одобрена правительством в 2019 г. и предполагала новый подход к работе с госданными уже с 2022 г.: унификацию процессов их сбора, обработки, хранения и использования. В мае 2021 г. Минэкономики и Минцифры подготовили законопроект о создании НСУД, которая как раз должна была бы выполнять эти функции. На платформе планировалось объединить данные из сотен госсистем, реестров и баз, чтобы ими могли обмениваться ведомства и бизнес. В мае 2022 г. ведомства представили доработанную версию документа, в которой предлагалось предоставить бизнесу возможность на платной основе получать национальные данные и пользоваться инфраструктурой НСУД.