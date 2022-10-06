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Минцифры хочет разрешить бизнесу самостоятельно обезличивать данные

Возможность предусмотрена законопроектом, регламентирующим передачу персональных данных пользователей в единую госсистему
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Болезненный для российских компаний вопрос обезличивания данных близок к разрешению / Ведомости

Минцифры планирует дать возможность компаниям самостоятельно обезличивать персональные данные российских пользователей перед передачей в Национальную систему управления данными (НСУД). Это предусмотрено поправками в закон «О персональных данных», разработанными Минцифры. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Концепция создания единой системы данных была одобрена правительством в 2019 г. и предполагала новый подход к работе с госданными уже с 2022 г.: унификацию процессов их сбора, обработки, хранения и использования. В мае 2021 г. Минэкономики и Минцифры подготовили законопроект о создании НСУД, которая как раз должна была бы выполнять эти функции. На платформе планировалось объединить данные из сотен госсистем, реестров и баз, чтобы ими могли обмениваться ведомства и бизнес. В мае 2022 г. ведомства представили доработанную версию документа, в которой предлагалось предоставить бизнесу возможность на платной основе получать национальные данные и пользоваться инфраструктурой НСУД.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных