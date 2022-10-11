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Softline оценил российский бизнес в $1: какие перспективы у бумаг

Причин для покупки бумаг аналитики не видят – в России у компании слишком много преград для роста
Инга Сангалова
Решение Softline разделить бизнес выглядит достаточно логичным и назревшим с точки зрения стратегии / Максим Стулов / Ведомости

Softline объявил детали разделения своего бизнеса на российский и международный: о намерении создать двух независимых игроков – «Softline Россия» и Softline Global – компания сообщила еще в мае. Российский бизнес перейдет под контроль основателя и основного акционера компании Игоря Боровикова за символический $1, а его доля в глобальной группе снизится с текущих 53 до 44%, сообщила компания. Остальные акционеры в качестве компенсации получат дополнительные 0,6 акции Softline Holding на каждую депозитарную расписку в рамках бонусной эмиссии ценных бумаг, которая будет проведена за нулевое вознаграждение. Боровиков от пакета бонусных ценных бумаг откажется. Голосование по вопросу бонусной эмиссии пройдет 25 октября.

После разделения Softline Global сохранит листинг на London Stock Exchange (торги бумагами приостановлены с марта), на Московской бирже все еще торгуются глобальные депозитарные расписки (ГДР). Но для держателей расписок, права на которые учитываются в российских депозитариях, бонусные бумаги будут заморожены из-за санкций против НРД.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных