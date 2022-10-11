Softline оценил российский бизнес в $1: какие перспективы у бумаг

Softline оценил российский бизнес в $1: какие перспективы у бумагПричин для покупки бумаг аналитики не видят – в России у компании слишком много преград для роста
Softline объявил детали разделения своего бизнеса на российский и международный: о намерении создать двух независимых игроков – «Softline Россия» и Softline Global – компания сообщила еще в мае. Российский бизнес перейдет под контроль основателя и основного акционера компании Игоря Боровикова за символический $1, а его доля в глобальной группе снизится с текущих 53 до 44%, сообщила компания. Остальные акционеры в качестве компенсации получат дополнительные 0,6 акции Softline Holding на каждую депозитарную расписку в рамках бонусной эмиссии ценных бумаг, которая будет проведена за нулевое вознаграждение. Боровиков от пакета бонусных ценных бумаг откажется. Голосование по вопросу бонусной эмиссии пройдет 25 октября.
После разделения Softline Global сохранит листинг на London Stock Exchange (торги бумагами приостановлены с марта), на Московской бирже все еще торгуются глобальные депозитарные расписки (ГДР). Но для держателей расписок, права на которые учитываются в российских депозитариях, бонусные бумаги будут заморожены из-за санкций против НРД.