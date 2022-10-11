Softline оценил российский бизнес в $1: какие перспективы у бумаг

Softline объявил детали разделения своего бизнеса на российский и международный: о намерении создать двух независимых игроков – «Softline Россия» и Softline Global – компания сообщила еще в мае. Российский бизнес перейдет под контроль основателя и основного акционера компании Игоря Боровикова за символический $1, а его доля в глобальной группе снизится с текущих 53 до 44%, сообщила компания. Остальные акционеры в качестве компенсации получат дополнительные 0,6 акции Softline Holding на каждую депозитарную расписку в рамках бонусной эмиссии ценных бумаг, которая будет проведена за нулевое вознаграждение. Боровиков от пакета бонусных ценных бумаг откажется. Голосование по вопросу бонусной эмиссии пройдет 25 октября.