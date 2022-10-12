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Минцифры скрыло реестр аккредитованных IT-компаний

Это связано с риском санкционного давления на отрасль
Марина Тюняева (Бочкарёва)
IT-льготники скрылись из виду / Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры скрыло реестр аккредитованных IT-компаний, который ранее был в открытом доступе на официальном сайте ведомства. Сейчас в разделе «Аккредитация ИТ-компаний» еще есть подраздел «Список аккредитованных организаций». Но при переходе туда пользователь видит сообщение, что в данный момент процедура подачи новых заявлений приостановлена. Посмотреть уже утвержденный перечень нельзя, убедился корреспондент «Ведомостей».

«Списки аккредитованных компаний убирали с сайта», – пояснил источник «Ведомостей» в министерстве. Он добавил, что это было сделано из-за опасений введения санкций западных стран в отношении этих компаний. О том, что причина сокрытия в риске новых санкций, слышал и источник «Ведомостей» в одной из отечественных IT-компаний. По его словам, этот раздел был скрыт летом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных