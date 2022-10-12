Минцифры скрыло реестр аккредитованных IT-компаний

«Списки аккредитованных компаний убирали с сайта», – пояснил источник «Ведомостей» в министерстве. Он добавил, что это было сделано из-за опасений введения санкций западных стран в отношении этих компаний. О том, что причина сокрытия в риске новых санкций, слышал и источник «Ведомостей» в одной из отечественных IT-компаний. По его словам, этот раздел был скрыт летом.