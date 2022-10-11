Ритейлеры активизировали регистрацию дочерних IT-компаний

Если такие «дочки» получат аккредитацию Минцифры как IT-компании, их сотрудники смогут получить отсрочку от мобилизации в соответствии с решением Минобороны. 23 сентября военное ведомство сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, в том числе сотрудников IT-компаний. Как позже уточнили в Минцифры, на отсрочку могут претендовать сотрудники с профильным образованием, работающие в компаниях, аккредитованных в реестре министерства.