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Ритейлеры активизировали регистрацию дочерних IT-компаний

Первый бум регистраций был весной, когда IT-отрасль получила масштабные льготы
Марина Тюняева (Бочкарёва) Маргарита Соболь
Регистрируя дочерние IT-компании с последующей регистрацией в реестре Минцифры, ритейлеры пользуются возможностью снизить расходы на разработку ПО для своих приложений / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские ритейлеры «Леруа Мерлен» и Lamoda в начале октября зарегистрировали дочерние IT-компании, следует из информации «СПАРК-Интерфакса». Ранее аналогичные IT-структуры зарегистрировали и другие крупные игроки сегмента – сети супермаркетов «О’кей» и «Азбука вкуса», а также «Всеинструменты.ру», сеть обувных магазинов Kari и «Л’Этуаль», указано в СПАРК.

Если такие «дочки» получат аккредитацию Минцифры как IT-компании, их сотрудники смогут получить отсрочку от мобилизации в соответствии с решением Минобороны. 23 сентября военное ведомство сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, в том числе сотрудников IT-компаний. Как позже уточнили в Минцифры, на отсрочку могут претендовать сотрудники с профильным образованием, работающие в компаниях, аккредитованных в реестре министерства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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