Ритейлеры активизировали регистрацию дочерних IT-компаний

Ритейлеры активизировали регистрацию дочерних IT-компанийПервый бум регистраций был весной, когда IT-отрасль получила масштабные льготы
Российские ритейлеры «Леруа Мерлен» и Lamoda в начале октября зарегистрировали дочерние IT-компании, следует из информации «СПАРК-Интерфакса». Ранее аналогичные IT-структуры зарегистрировали и другие крупные игроки сегмента – сети супермаркетов «О’кей» и «Азбука вкуса», а также «Всеинструменты.ру», сеть обувных магазинов Kari и «Л’Этуаль», указано в СПАРК.
Если такие «дочки» получат аккредитацию Минцифры как IT-компании, их сотрудники смогут получить отсрочку от мобилизации в соответствии с решением Минобороны. 23 сентября военное ведомство сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, в том числе сотрудников IT-компаний. Как позже уточнили в Минцифры, на отсрочку могут претендовать сотрудники с профильным образованием, работающие в компаниях, аккредитованных в реестре министерства.