Тарифы на сотовую связь могут вырасти на 10–15% в 2023 году

«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», – сообщил «Ведомостям» гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. С такой точкой зрения согласен и аналитик «Финама» Леонид Делицын. Он связывает рост тарифов до 15% с тем, что телекомоператоры нуждаются в дополнительных средствах на закупку оборудования связи, а при и без того высокой кредитной нагрузке на отечественные компании повышение абонентской платы видится одним из наиболее вероятных сценариев.