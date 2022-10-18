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Тарифы на сотовую связь могут вырасти на 10–15% в 2023 году

Операторам придется компенсировать возросшие расходы на закупку подсанкционного оборудования
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Закупка и установка оборудования для сотовой связи теперь будут обходиться операторам гораздо дороже / Денис Гришкин / Ведомости

Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 г. на 10–15%, прогнозирует агентство Telecom Daily. Эти цифры подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров.

«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», – сообщил «Ведомостям» гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. С такой точкой зрения согласен и аналитик «Финама» Леонид Делицын. Он связывает рост тарифов до 15% с тем, что телекомоператоры нуждаются в дополнительных средствах на закупку оборудования связи, а при и без того высокой кредитной нагрузке на отечественные компании повышение абонентской платы видится одним из наиболее вероятных сценариев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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