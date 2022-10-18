Тарифы на сотовую связь могут вырасти на 10–15% в 2023 году

Тарифы на сотовую связь могут вырасти на 10–15% в 2023 годуОператорам придется компенсировать возросшие расходы на закупку подсанкционного оборудования
Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 г. на 10–15%, прогнозирует агентство Telecom Daily. Эти цифры подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров.
«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», – сообщил «Ведомостям» гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. С такой точкой зрения согласен и аналитик «Финама» Леонид Делицын. Он связывает рост тарифов до 15% с тем, что телекомоператоры нуждаются в дополнительных средствах на закупку оборудования связи, а при и без того высокой кредитной нагрузке на отечественные компании повышение абонентской платы видится одним из наиболее вероятных сценариев.