ФАС оштрафует МТС за повышение стоимости тарифов

ФАС признала вину МТС в необоснованном повышении тарифов по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за совершение действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с российским антимонопольным законодательством, если такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Максимальный размер штрафа по этой статье для юридических лиц от 300 000 до 1 млн руб., для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 руб., добавляет он. Если бы действия оператора привели к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, то наказание было бы более серьезным, включающим оборотные штрафы от суммы выручки или даже возбуждение уголовного дела, рассуждает юрист. Но в данной ситуации действия МТС не возымели таких последствий на рынке сотовой связи, заключает Учитель.