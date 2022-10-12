ФАС оштрафует МТС за повышение стоимости тарифов

ФАС оштрафует МТС за повышение стоимости тарифовС начала года оператор дважды проиндексировал тарифы более чем у 28 млн абонентов
МТС нарушила антимонопольное законодательство, повысив стоимость услуг более чем на 20% с начала года. Это следует из решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного в официальном Telegram-канале ведомства.
В январе 2022 г. компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 млн абонентов в среднем на 9,5%. В августе, сентябре и октябре оператор повторно повысил стоимость для этих тарифных планов, говорится в сообщении. Таким образом, общее повышение тарифов составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.
Компания обосновывала необходимость повышения стоимости ростом затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, но достаточных подтверждений своих расходов оператор в адрес ведомства не представил, утверждает ФАС. Тем временем представитель оператора утверждает, что необходимые подтверждения этому были представлены комиссии. «Теперь МТС должна снизить повышенные тарифы до экономически обоснованного уровня, а также заплатить штраф, размер которого определят в ходе административного расследования», – говорится в сообщении.
В МТС пока не получили официального предписания ФАС, уточнил представитель компании. Когда оно будет получено, компания будет изучать доводы ФАС, добавил он.
ФАС признала вину МТС в необоснованном повышении тарифов по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за совершение действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с российским антимонопольным законодательством, если такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Максимальный размер штрафа по этой статье для юридических лиц от 300 000 до 1 млн руб., для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 руб., добавляет он. Если бы действия оператора привели к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, то наказание было бы более серьезным, включающим оборотные штрафы от суммы выручки или даже возбуждение уголовного дела, рассуждает юрист. Но в данной ситуации действия МТС не возымели таких последствий на рынке сотовой связи, заключает Учитель.
Операторы стараются всеми доступными путями использовать возможность повышения цен на региональном и федеральном уровне, а также на отдельные опции плюс принудительный перевод с архивных тарифов на новые, объясняет гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. Иногда эти индексации в совокупности превышают допустимые нормы, установленные Минцифры, продолжает он: летом ведомство постановило, что операторы не могут повышать тарифы больше, чем на процент инфляции. С начала года все федеральные операторы этот лимит уже исчерпали, так что до конца года значительных изменений тарифных планы в сторону увеличения стоимости уже не будет, заключает Кусков.