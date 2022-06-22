Tele2 отказалась от резкого повышения стоимости безлимитных тарифов
Оператор Tele2 пересмотрел решение о резком повышении цен на безлимитные тарифы, стоимость будет повышена с учетом индекса потребительских цен – не более чем на 50 руб., сообщили в Минцифры.
«Оператор пересмотрел условия изменений и при формировании новых параметров ориентируется на рекомендации Минцифры и ФАС. Новая цена безлимитных тарифов будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен – не более чем на 50 рублей», – говорится в сообщении министерства.
Ранее клиенты Tele2 сообщили, что оператор увеличил стоимость безлимитных тарифов более чем в полтора раза, о чем они получили sms-уведомления. Повышенные цены должны были начать действовать с 5 июля. Как следует из объяснений компании, абонентам предлагается выбрать другой тариф с более подходящими параметрами или оплатить пользование связью по старой цене сразу за полгода.
После появления информации о повышении тарифов, Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявили, что проверят обоснованность их резкого роста. В министерстве подчеркнули, что если Tele2 не сможет обосновать повышение, то оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню.
22 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев пообещал, что тарифы на сотовую связь в России не вырастут выше уровня инфляции, что было зафиксировано в совместном решении с ФАС. Он добавил, что на фоне закредитованности издержки сотовых операторов действительно растут.
В апреле 2022 г. были разработаны «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции». В соответствии с ними операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции. Операторы связи также обязаны за 14 дней до планируемого изменения тарифов направлять в антимонопольный орган информацию о таком изменении.