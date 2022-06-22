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Общество

Tele2 отказалась от резкого повышения стоимости безлимитных тарифов

Ведомости

Оператор Tele2 пересмотрел решение о резком повышении цен на безлимитные тарифы, стоимость будет повышена с учетом индекса потребительских цен – не более чем на 50 руб., сообщили в Минцифры.

«Оператор пересмотрел условия изменений и при формировании новых параметров ориентируется на рекомендации Минцифры и ФАС. Новая цена безлимитных тарифов будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен – не более чем на 50 рублей», – говорится в сообщении министерства.

Ранее клиенты Tele2 сообщили, что оператор увеличил стоимость безлимитных тарифов более чем в полтора раза, о чем они получили sms-уведомления. Повышенные цены должны были начать действовать с 5 июля. Как следует из объяснений компании, абонентам предлагается выбрать другой тариф с более подходящими параметрами или оплатить пользование связью по старой цене сразу за полгода.

После появления информации о повышении тарифов, Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявили, что проверят обоснованность их резкого роста. В министерстве подчеркнули, что если Tele2 не сможет обосновать повышение, то оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню.

22 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев пообещал, что тарифы на сотовую связь в России не вырастут выше уровня инфляции, что было зафиксировано в совместном решении с ФАС. Он добавил, что на фоне закредитованности издержки сотовых операторов действительно растут.

В апреле 2022 г. были разработаны «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции». В соответствии с ними операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции. Операторы связи также обязаны за 14 дней до планируемого изменения тарифов направлять в антимонопольный орган информацию о таком изменении.

Ранее по теме: Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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