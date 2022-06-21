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Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

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Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверят обоснованность резкого роста тарифов у оператора Tele2, говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

«Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — следует из сообщения.

В ведомстве также напомнили, что в апреле текущего года были разработаны «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции». В соответствии с ними операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции. Операторы связи также обязаны за 14 дней до планируемого изменения тарифов направлять в антимонопольный орган информацию о таком изменении.

Клиенты Tele2 ранее сообщили, что оператор поднял цены на свои безлимитные тарифы. Повышенные цены начнут действовать с 5 июля. Абонентам компания предлагает выбрать другой тариф с подходящими параметрами или сохранить текущий тариф за собой на полгода, единовременно заплатив абонентскую плату сразу за полгода.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал анонсированное Tele2 повышение тарифов «аморальны и незаконным». «Уже обсудили ситуацию с руководством Минцифры. Коллеги вместе с ФАС настроены решительно. В Tele2 уже направлены запросы. Если тарифы, действительно, поднимутся — их потребуют вернуть на прежний уровень с одновременным проведением антимонопольного расследования», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что ГД будет держать это дело на постоянном контроле.

Ранее сообщалось, что «Мегафон» и его дочерний оператор Yota ввели для клиентов плату в 50 руб. за выдачу новой сим-карты, аналогично планируют поступить и другие российские мобильные операторы — «Вымпелком» и МТС.

Ранее по теме: Мобильные операторы начали вводить плату за выдачу новых сим-карт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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