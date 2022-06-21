Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2
Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверят обоснованность резкого роста тарифов у оператора Tele2, говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
«Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — следует из сообщения.
В ведомстве также напомнили, что в апреле текущего года были разработаны «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции». В соответствии с ними операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции. Операторы связи также обязаны за 14 дней до планируемого изменения тарифов направлять в антимонопольный орган информацию о таком изменении.
Клиенты Tele2 ранее сообщили, что оператор поднял цены на свои безлимитные тарифы. Повышенные цены начнут действовать с 5 июля. Абонентам компания предлагает выбрать другой тариф с подходящими параметрами или сохранить текущий тариф за собой на полгода, единовременно заплатив абонентскую плату сразу за полгода.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал анонсированное Tele2 повышение тарифов «аморальны и незаконным». «Уже обсудили ситуацию с руководством Минцифры. Коллеги вместе с ФАС настроены решительно. В Tele2 уже направлены запросы. Если тарифы, действительно, поднимутся — их потребуют вернуть на прежний уровень с одновременным проведением антимонопольного расследования», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что ГД будет держать это дело на постоянном контроле.