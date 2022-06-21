Мобильные операторы начали вводить плату за выдачу новых сим-карт

В «Мегафоне» пояснили, что сделали оформление сим-карт платным, потому что расходы компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи выросли. В операторе рассказали, что теперь при подключении нового абонента из первоначального взноса сразу списывается 50 руб. за активацию номера. В компании отметили, что это помогает частично компенсировать расходы на подключение нового абонента и на сами сим-карты, которые в этом году подорожали в несколько раз. В «Вымпелкоме» заявили, что это вынужденная мера, которая должна частично компенсировать расходы на подключение нового абонента.