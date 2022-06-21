Газета
Технологии

Мобильные операторы начали вводить плату за выдачу новых сим-карт

Ведомости

«Мегафон» и его дочерний оператор Yota ввели для клиентов плату в 50 руб. за выдачу новой сим-карты, «Вымпелком» планирует ввести плату в таком же размере с 21 июня, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компании. 

Источник издания в одном из операторов рассказал, что МТС планирует сделать услугу платной с 24 июня, а Tele2 — со 2 августа. Другой собеседник издания на рынке отметил, что МТС ввела такую плату в нескольких регионах России. В МТС и Tele2 отказались от комментариев.

В «Мегафоне» пояснили, что сделали оформление сим-карт платным, потому что расходы компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи выросли. В операторе рассказали, что теперь при подключении нового абонента из первоначального взноса сразу списывается 50 руб. за активацию номера. В компании отметили, что это помогает частично компенсировать расходы на подключение нового абонента и на сами сим-карты, которые в этом году подорожали в несколько раз. В «Вымпелкоме» заявили, что это вынужденная мера, которая должна частично компенсировать расходы на подключение нового абонента. 

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков рассказал изданию, что раньше операторы сами оплачивали сим-карты в расчете, что это окупится долгим пользованием их услугами, а сейчас это стало невыгодно, потому что новые сим-карты покупают в основном для временного пользования. Себестоимость одной карты сейчас составляет 0,8 евро.

Собеседник издания в одном из операторов отметил, что в июне себестоимость сим-карты для оператора выросла на 250% в годовом выражении, а к сентябрю рост может составить 420%. Эксперты пояснили, что раньше российские операторы закупали сим-карты в Европе, однако после введения санкций они вынуждены закупать более дорогие азиатские карты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных