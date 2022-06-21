Мобильные операторы начали вводить плату за выдачу новых сим-карт
Источник издания в одном из операторов рассказал, что МТС планирует сделать услугу платной с 24 июня, а Tele2 — со 2 августа. Другой собеседник издания на рынке отметил, что МТС ввела такую плату в нескольких регионах России. В МТС и Tele2 отказались от комментариев.
В «Мегафоне» пояснили, что сделали оформление сим-карт платным, потому что расходы компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи выросли. В операторе рассказали, что теперь при подключении нового абонента из первоначального взноса сразу списывается 50 руб. за активацию номера. В компании отметили, что это помогает частично компенсировать расходы на подключение нового абонента и на сами сим-карты, которые в этом году подорожали в несколько раз. В «Вымпелкоме» заявили, что это вынужденная мера, которая должна частично компенсировать расходы на подключение нового абонента.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков рассказал изданию, что раньше операторы сами оплачивали сим-карты в расчете, что это окупится долгим пользованием их услугами, а сейчас это стало невыгодно, потому что новые сим-карты покупают в основном для временного пользования. Себестоимость одной карты сейчас составляет 0,8 евро.
Собеседник издания в одном из операторов отметил, что в июне себестоимость сим-карты для оператора выросла на 250% в годовом выражении, а к сентябрю рост может составить 420%. Эксперты пояснили, что раньше российские операторы закупали сим-карты в Европе, однако после введения санкций они вынуждены закупать более дорогие азиатские карты.