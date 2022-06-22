Глава Минцифры пообещал ограничить тарифы на сотовую связь уровнем инфляции
Тарифы на сотовую связь в России не вырастут выше уровня инфляции. Об этом газете «Известия» сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
«Тарифы не будут расти выше, чем индекс потребительских цен, чем инфляция. Это зафиксировано в нашем совместном решении с ФАС», — заявил Шадаев. По его словам, у операторов действительно есть издержки, они увеличиваются на фоне закредитованности. «Все за дешевую связь, но когда ты не можешь индексировать тарифы, ты не можешь вкладывать в развитие сетей», — сказал Шадаев.
По его словам, невозможность индексировать тарифы не позволит финансировать развитие сетей. Шадаев заявил, что сейчас в приоритете у ведомства — сделать LTE доступным для всех. «Может быть, даже в этом смысле где-то выиграем, инфраструктура будет развиваться более равномерно, чем сейчас 5G. До конца 2024 года мы разберемся с этим и опять начнем заниматься 5G».
Ранее Минцифры заявило о совместной с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверке обоснованности резкого роста тарифов у оператора Tele2. В апреле текущего года были разработаны «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции». В соответствии с ними операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции. Операторы связи также обязаны за 14 дней до планируемого изменения тарифов направлять в антимонопольный орган информацию о таком изменении.