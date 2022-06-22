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Глава Минцифры пообещал ограничить тарифы на сотовую связь уровнем инфляции

Ведомости

Тарифы на сотовую связь в России не вырастут выше уровня инфляции. Об этом газете «Известия» сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Тарифы не будут расти выше, чем индекс потребительских цен, чем инфляция. Это зафиксировано в нашем совместном решении с ФАС», — заявил Шадаев. По его словам, у операторов действительно есть издержки, они увеличиваются на фоне закредитованности. «Все за дешевую связь, но когда ты не можешь индексировать тарифы, ты не можешь вкладывать в развитие сетей», — сказал Шадаев.

По его словам, невозможность индексировать тарифы не позволит финансировать развитие сетей. Шадаев заявил, что сейчас в приоритете у ведомства — сделать LTE доступным для всех. «Может быть, даже в этом смысле где-то выиграем, инфраструктура будет развиваться более равномерно, чем сейчас 5G. До конца 2024 года мы разберемся с этим и опять начнем заниматься 5G».

Ранее Минцифры заявило о совместной с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проверке обоснованности резкого роста тарифов у оператора Tele2. В апреле текущего года были разработаны «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции». В соответствии с ними операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции. Операторы связи также обязаны за 14 дней до планируемого изменения тарифов направлять в антимонопольный орган информацию о таком изменении.

Ранее по теме: Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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