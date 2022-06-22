Глава Минцифры пообещал ограничить тарифы на сотовую связь уровнем инфляции

По его словам, невозможность индексировать тарифы не позволит финансировать развитие сетей. Шадаев заявил, что сейчас в приоритете у ведомства — сделать LTE доступным для всех. «Может быть, даже в этом смысле где-то выиграем, инфраструктура будет развиваться более равномерно, чем сейчас 5G. До конца 2024 года мы разберемся с этим и опять начнем заниматься 5G».