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«Ростех» переориентируется c перспективной технологии 5G на привычную LTE

Создание сетей четвертого поколения на базе отечественного оборудования более реалистично
Екатерина Кинякина
«Ростех» переориентируется c перспективной технологии 5G на привычную LTE / Андрей Гордеев / Ведомости

«Ростех» решил отказаться от амбиций по разработке отечественного оборудования для сетей 5G в пользу оборудования для LTE. Это следует из проекта поправок Минцифры к постановлению правительства от 21 декабря 2021 г. о правилах выделения субсидий госкорпорации на разработку высокотехнологичной телекоммуникационной линейки продуктов для создания сетей связи. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов 21 октября.

О том, что «Ростех» может перенаправить часть средств, выделенных государством на разработку технологий пятого поколения связи, на разработку оборудования LTE, «Коммерсантъ» сообщал в июне. Но из опубликованного проекта поправок следует, что весь проект теперь будет переориентирован на разработку «системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной линейки продуктов для создания сетей связи ‎на основе технологии LTE/LTE-Advanced и обеспечение ее серийного производства».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных