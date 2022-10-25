«Ростех» переориентируется c перспективной технологии 5G на привычную LTE

«Ростех» переориентируется c перспективной технологии 5G на привычную LTEСоздание сетей четвертого поколения на базе отечественного оборудования более реалистично
«Ростех» решил отказаться от амбиций по разработке отечественного оборудования для сетей 5G в пользу оборудования для LTE. Это следует из проекта поправок Минцифры к постановлению правительства от 21 декабря 2021 г. о правилах выделения субсидий госкорпорации на разработку высокотехнологичной телекоммуникационной линейки продуктов для создания сетей связи. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов 21 октября.
О том, что «Ростех» может перенаправить часть средств, выделенных государством на разработку технологий пятого поколения связи, на разработку оборудования LTE, «Коммерсантъ» сообщал в июне. Но из опубликованного проекта поправок следует, что весь проект теперь будет переориентирован на разработку «системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной линейки продуктов для создания сетей связи на основе технологии LTE/LTE-Advanced и обеспечение ее серийного производства».