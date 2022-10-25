«Ростех» переориентируется c перспективной технологии 5G на привычную LTE

О том, что «Ростех» может перенаправить часть средств, выделенных государством на разработку технологий пятого поколения связи, на разработку оборудования LTE, «Коммерсантъ» сообщал в июне. Но из опубликованного проекта поправок следует, что весь проект теперь будет переориентирован на разработку «системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной линейки продуктов для создания сетей связи ‎на основе технологии LTE/LTE-Advanced и обеспечение ее серийного производства».