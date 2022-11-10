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«Не могу придумать лучшей бизнес-идеи, чем биткойн»

Как создавший успешный бизнес на больших данных миллиардер Майкл Сейлор превратился в апологета криптовалюты
Софья Корепанова
Миллиардер Майкл Сейлор / JOE RAEDLE / Getty Images via AFP

На фоне объявления во вторник о поглощении третьей в мире криптобиржи FTX лидером рынка Binance биткойн упал за сутки на 10,1%, за два дня – на 14,7%. В среду биткойн в моменте уходил ниже $17 000. На момент сдачи статьи в номер он торговался на уровне $17 555. «Цены могут меняться, игроки могут меняться, но песня останется прежней» – так прокомментировал происходящее бизнесмен Майкл Сейлор. Он потерял несколько миллиардов на инвестициях в биткойн, но не поддается панике и продолжает его покупать на все деньги основанной им IT-компании. В августе он отказался от управления основным бизнесом, чтобы сосредоточиться на криптовалюте, и не теряет оптимизма после очередного ее обвала.

Долгое время Сейлор был известен как человек, который во время краха доткомов установил своеобразный рекорд: всего за одни сутки обеднел на $6 млрд. Сейчас он рискует потерять схожую сумму. Еще несколько лет назад Сейлор даже не упоминал криптовалюты в разговорах со знакомыми. А если и упоминал, то с большим скепсисом. В одном из редких постов о них в своих соцсетях в 2013 г. он написал, что «дни #Bitcoin сочтены», и сравнил его с азартными онлайн-играми. Но все изменилось в августе 2020 г. Тогда его компания MicroStrategy купила первый биткойн, а Сейлор стал ярым адептом цифровых денег. Сейчас его компания – крупнейший держатель биткойнов среди публичных компаний, не связанных с бизнесом в сфере криптовалют. А Сейлор только и знает, что твердит о блестящем будущем биткойна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных