«Не могу придумать лучшей бизнес-идеи, чем биткойн»Как создавший успешный бизнес на больших данных миллиардер Майкл Сейлор превратился в апологета криптовалюты
На фоне объявления во вторник о поглощении третьей в мире криптобиржи FTX лидером рынка Binance биткойн упал за сутки на 10,1%, за два дня – на 14,7%. В среду биткойн в моменте уходил ниже $17 000. На момент сдачи статьи в номер он торговался на уровне $17 555. «Цены могут меняться, игроки могут меняться, но песня останется прежней» – так прокомментировал происходящее бизнесмен Майкл Сейлор. Он потерял несколько миллиардов на инвестициях в биткойн, но не поддается панике и продолжает его покупать на все деньги основанной им IT-компании. В августе он отказался от управления основным бизнесом, чтобы сосредоточиться на криптовалюте, и не теряет оптимизма после очередного ее обвала.
Долгое время Сейлор был известен как человек, который во время краха доткомов установил своеобразный рекорд: всего за одни сутки обеднел на $6 млрд. Сейчас он рискует потерять схожую сумму. Еще несколько лет назад Сейлор даже не упоминал криптовалюты в разговорах со знакомыми. А если и упоминал, то с большим скепсисом. В одном из редких постов о них в своих соцсетях в 2013 г. он написал, что «дни #Bitcoin сочтены», и сравнил его с азартными онлайн-играми. Но все изменилось в августе 2020 г. Тогда его компания MicroStrategy купила первый биткойн, а Сейлор стал ярым адептом цифровых денег. Сейчас его компания – крупнейший держатель биткойнов среди публичных компаний, не связанных с бизнесом в сфере криптовалют. А Сейлор только и знает, что твердит о блестящем будущем биткойна.