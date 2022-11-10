«Не могу придумать лучшей бизнес-идеи, чем биткойн»

Долгое время Сейлор был известен как человек, который во время краха доткомов установил своеобразный рекорд: всего за одни сутки обеднел на $6 млрд. Сейчас он рискует потерять схожую сумму. Еще несколько лет назад Сейлор даже не упоминал криптовалюты в разговорах со знакомыми. А если и упоминал, то с большим скепсисом. В одном из редких постов о них в своих соцсетях в 2013 г. он написал, что «дни #Bitcoin сочтены», и сравнил его с азартными онлайн-играми. Но все изменилось в августе 2020 г. Тогда его компания MicroStrategy купила первый биткойн, а Сейлор стал ярым адептом цифровых денег. Сейчас его компания – крупнейший держатель биткойнов среди публичных компаний, не связанных с бизнесом в сфере криптовалют. А Сейлор только и знает, что твердит о блестящем будущем биткойна.