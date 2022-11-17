Проект одобренной президентом образовательной IТ-платформы для школ «Восток» заморозили

Проект одобренной президентом образовательной IТ-платформы для школ «Восток» заморозилиПока в проект еще ищут технологических партнеров
Проект по созданию отечественной образовательной платформы для самостоятельной разработки электронных устройств «Восток» был заморожен. Его реализацией занимались структуры «Национальной технологической инициативы» (НТИ) и дизайн-центр электронной продукции «Восток», созданный при Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Планировалось, что платформа будет запущена 1 сентября 2022 г., но этого не произошло, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к проекту. По словам одного из них, основной причиной стало отсутствие внятного менеджмента в проекте.
Соглашение о совместной реализации проекта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заключили Фонд поддержки проектов НТИ, Кружковое движение НТИ и дизайн-центр электронной продукции «Восток». В июле на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» проект был представлен президенту Владимиру Путину, и тот его поддержал.