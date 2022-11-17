Проект одобренной президентом образовательной IТ-платформы для школ «Восток» заморозили

Проект по созданию отечественной образовательной платформы для самостоятельной разработки электронных устройств «Восток» был заморожен. Его реализацией занимались структуры «Национальной технологической инициативы» (НТИ) и дизайн-центр электронной продукции «Восток», созданный при Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Планировалось, что платформа будет запущена 1 сентября 2022 г., но этого не произошло, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к проекту. По словам одного из них, основной причиной стало отсутствие внятного менеджмента в проекте.