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Проект одобренной президентом образовательной IТ-платформы для школ «Восток» заморозили

Пока в проект еще ищут технологических партнеров
Анна Устинова
«Платформа должна была обеспечить подготовку нового поколения инженеров и стимулировать разработку аналогов иностранных технологических продуктов», – говорилось в официальном релизе / Максим Стулов / Ведомости

Проект по созданию отечественной образовательной платформы для самостоятельной разработки электронных устройств «Восток» был заморожен. Его реализацией занимались структуры «Национальной технологической инициативы» (НТИ) и дизайн-центр электронной продукции «Восток», созданный при Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Планировалось, что платформа будет запущена 1 сентября 2022 г., но этого не произошло, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к проекту. По словам одного из них, основной причиной стало отсутствие внятного менеджмента в проекте.

Соглашение о совместной реализации проекта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заключили Фонд поддержки проектов НТИ, Кружковое движение НТИ и дизайн-центр электронной продукции «Восток». В июле на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» проект был представлен президенту Владимиру Путину, и тот его поддержал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных