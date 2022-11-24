Базовые станции связи LTE и 5G будут собирать из «конструктора»Это позволит разворачивать сети при помощи доступных в России компонентов
Новосибирский разработчик телекомоборудования «Элтекс» в 2023 г. должен представить аппаратную платформу для самостоятельного производства базовых станций 4G и 5G, рассказали «Ведомостям» три источника на рынке мобильной связи. Решение может поддерживать принцип OpenRAN, уточнили источники в двух сотовых операторах. О необходимости создания такой платформы говорится и в паспорте дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г., подготовленной «Ростехом», «Ростелекомом» и «ИКС холдингом». Документ есть в распоряжении «Ведомостей».
Опытно-конструкторские работы по этому проекту должны завершиться до сентября 2023 г., говорится в дорожной карте. В числе исполнителей указаны «Элтекс» и технологические партнеры. Как пояснил «Ведомостям» источник в одном из операторов, «Элтекс» выбран потому, что является крупным вендором с реальной производственной базой и уже производит большую номенклатуру изделий.