Базовые станции связи LTE и 5G будут собирать из «конструктора»

Новосибирский разработчик телекомоборудования «Элтекс» в 2023 г. должен представить аппаратную платформу для самостоятельного производства базовых станций 4G и 5G, рассказали «Ведомостям» три источника на рынке мобильной связи. Решение может поддерживать принцип OpenRAN, уточнили источники в двух сотовых операторах. О необходимости создания такой платформы говорится и в паспорте дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г., подготовленной «Ростехом», «Ростелекомом» и «ИКС холдингом». Документ есть в распоряжении «Ведомостей».