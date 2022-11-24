Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Базовые станции связи LTE и 5G будут собирать из «конструктора»

Это позволит разворачивать сети при помощи доступных в России компонентов
Анна Устинова Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

Новосибирский разработчик телекомоборудования «Элтекс» в 2023 г. должен представить аппаратную платформу для самостоятельного производства базовых станций 4G и 5G, рассказали «Ведомостям» три источника на рынке мобильной связи. Решение может поддерживать принцип OpenRAN, уточнили источники в двух сотовых операторах. О необходимости создания такой платформы говорится и в паспорте дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г., подготовленной «Ростехом», «Ростелекомом» и «ИКС холдингом». Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

Опытно-конструкторские работы по этому проекту должны завершиться до сентября 2023 г., говорится в дорожной карте. В числе исполнителей указаны «Элтекс» и технологические партнеры. Как пояснил «Ведомостям» источник в одном из операторов, «Элтекс» выбран потому, что является крупным вендором с реальной производственной базой и уже производит большую номенклатуру изделий.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных