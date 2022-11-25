HP оценила потери от ухода из России в 1,4 млрд рублей

HP оценила потери от ухода из России в 1,4 млрд рублейНо недополученная прибыль могла превысить $1 млрд, считают аналитики
Производитель персональных компьютеров (ПК), ноутбуков и принтеров HP Inc. списал 1,4 млрд руб. ($23 млн) в связи с уходом из России, указано в отчетности американской корпорации за 2022 финансовый год. В эту сумму включены расходы на выходные пособия для сотрудников, аннулирование контрактов, списание товарно-материальных запасов и другие единовременные затраты, связанные с уходом, следует из документа.
Чистая выручка HP Inc. в финансовом году, завершившемся 31 октября 2022 г., составила $63 млрд, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в отчетности. При этом чистая прибыль сократилась вдвое до $3,2 млрд. Выручка направления по выпуску ПК в IV финансовом квартале упала на 13% до $10,3 млрд, а доходы от продаж принтеров снизились на 7% до $4,5 млрд. Компания также объявила о намерениях уволить 4000–6000 сотрудников, или 10% штата. Это позволит сэкономить не менее $1,4 млрд до конца 2025 г.