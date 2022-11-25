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HP оценила потери от ухода из России в 1,4 млрд рублей

Но недополученная прибыль могла превысить $1 млрд, считают аналитики
Анна Устинова Анастасия Курашева
В российском представительстве HP Inc. работало около 500 человек / Евгений Разумный / Ведомости

Производитель персональных компьютеров (ПК), ноутбуков и принтеров HP Inc. списал 1,4 млрд руб. ($23 млн) в связи с уходом из России, указано в отчетности американской корпорации за 2022 финансовый год. В эту сумму включены расходы на выходные пособия для сотрудников, аннулирование контрактов, списание товарно-материальных запасов и другие единовременные затраты, связанные с уходом, следует из документа.

Чистая выручка HP Inc. в финансовом году, завершившемся 31 октября 2022 г., составила $63 млрд, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в отчетности. При этом чистая прибыль сократилась вдвое до $3,2 млрд. Выручка направления по выпуску ПК в IV финансовом квартале упала на 13% до $10,3 млрд, а доходы от продаж принтеров снизились на 7% до $4,5 млрд. Компания также объявила о намерениях уволить 4000–6000 сотрудников, или 10% штата. Это позволит сэкономить не менее $1,4 млрд до конца 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных