HP оценила потери от ухода из России в 1,4 млрд рублей

Чистая выручка HP Inc. в финансовом году, завершившемся 31 октября 2022 г., составила $63 млрд, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в отчетности. При этом чистая прибыль сократилась вдвое до $3,2 млрд. Выручка направления по выпуску ПК в IV финансовом квартале упала на 13% до $10,3 млрд, а доходы от продаж принтеров снизились на 7% до $4,5 млрд. Компания также объявила о намерениях уволить 4000–6000 сотрудников, или 10% штата. Это позволит сэкономить не менее $1,4 млрд до конца 2025 г.