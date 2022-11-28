Покупатели «Билайна» возьмут кредит

Покупатели «Билайна» возьмут кредитНаиболее вероятные кредиторы – «Сбер», которому оператор уже должен 100 млрд руб., а также ВТБ и Газпромбанк
Сделка по продаже «Билайна» (юрлицо компании – «Вымпелком») топ-менеджменту компании будет проведена на заемные средства. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в правительстве, информацию подтвердил топ-менеджер крупной IT-компании. По словам собеседников «Ведомостей» в двух операторах большой четверки, в качестве кредитора, вероятнее всего, выступит «Сбер».
Ранее стало известно, что группа топ-менеджеров «Вымпелкома» во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у группы компаний Veon. В рамках сделки российскую компанию оценили примерно в 370 млрд руб., говорится в релизе Veon. Но в соответствии с соглашением Veon получит вознаграждение лишь в размере 130 млрд руб., уточнялось в официальном заявлении. 240 млрд руб. – это чистый долг компании «Вымпелком», сообщил «Ведомостям» представитель оператора.