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Покупатели «Билайна» возьмут кредит

Наиболее вероятные кредиторы – «Сбер», которому оператор уже должен 100 млрд руб., а также ВТБ и Газпромбанк
Анастасия Курашева Анна Устинова Екатерина Кинякина
Топ-менеджеры «Билайна» возьмут заем для покупки «Билайна» / Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Сделка по продаже «Билайна» (юрлицо компании – «Вымпелком») топ-менеджменту компании будет проведена на заемные средства. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в правительстве, информацию подтвердил топ-менеджер крупной IT-компании. По словам собеседников «Ведомостей» в двух операторах большой четверки, в качестве кредитора, вероятнее всего, выступит «Сбер».

Ранее стало известно, что группа топ-менеджеров «Вымпелкома» во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у группы компаний Veon. В рамках сделки российскую компанию оценили примерно в 370 млрд руб., говорится в релизе Veon. Но в соответствии с соглашением Veon получит вознаграждение лишь в размере 130 млрд руб., уточнялось в официальном заявлении. 240 млрд руб. – это чистый долг компании «Вымпелком», сообщил «Ведомостям» представитель оператора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных