Покупатели «Билайна» возьмут кредит

Ранее стало известно, что группа топ-менеджеров «Вымпелкома» во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у группы компаний Veon. В рамках сделки российскую компанию оценили примерно в 370 млрд руб., говорится в релизе Veon. Но в соответствии с соглашением Veon получит вознаграждение лишь в размере 130 млрд руб., уточнялось в официальном заявлении. 240 млрд руб. – это чистый долг компании «Вымпелком», сообщил «Ведомостям» представитель оператора.