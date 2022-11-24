Veon договорился о продаже «Билайна» российскому топ-менеджменту за 130 млрд рублей

«Группа топ-менеджеров компании во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у холдинга Veon», – сообщил «Вымпелком». Помимо Торбахова покупателями станут исполнительные вице-президенты «Билайна» Светлана Кирсанова (по розничному бизнесу), Максим Зайков (по развитию корпоративного бизнеса) и Валерий Шоржин (по технологическому развитию сети), а также вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Ренат Насретдинов, уточняется в заявлении.