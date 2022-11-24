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Veon договорился о продаже «Билайна» российскому топ-менеджменту за 130 млрд рублей

Новые владельцы актива могут перепродать актив дороже, но прибылью придется делиться с Veon
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева Анна Устинова
Veon уже сообщал о поиске российского покупателя на свое российское подразделение / Андрей Гордеев / Ведомости

Голландский Veon договорился о продаже российского оператора «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») российскому топ-менеджменту компании, сообщили в четверг Veon и «Вымпелком». Сделку планируется закрыть до начала июня 2023 г.

«Группа топ-менеджеров компании во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у холдинга Veon», – сообщил «Вымпелком». Помимо Торбахова покупателями станут исполнительные вице-президенты «Билайна» Светлана Кирсанова (по розничному бизнесу), Максим Зайков (по развитию корпоративного бизнеса) и Валерий Шоржин (по технологическому развитию сети), а также вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Ренат Насретдинов, уточняется в заявлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных