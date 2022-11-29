МВД предупредило о рисках нехватки принтеров для печати паспортов

«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», – заявил Войнов. По его словам, ведомство готово покупать оборудование у отечественных разработчиков, если те смогут разработать его в соответствии с определенными требованиями качества. «Мы, как госорган, не можем сказать: вот вам деньги авансом и вы нам через три года дайте [принтеры], – объяснил представитель МВД. – Но мы готовы четко, гарантированно сказать: если вы обеспечите нам принтеры, которые будут соответствовать ясным и понятным требованиям, то мы действительно их купим и готовы заказать эти объемы».