Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

МВД предупредило о рисках нехватки принтеров для печати паспортов

Закупленной техники хватит на год, но затем возможны перебои с выдачей документов
Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Поставки матричных принтеров зарубежных вендоров, которые МВД использует для печати внутренних паспортов, прекратились из-за санкций, при этом в России такое оборудование не производят, предупредил начальник департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов, выступая 24 ноября на круглом столе в Совете Федерации, посвященном поддержке импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий. Закупить новые принтеры ведомство не имеет возможности, что в будущем может привести к проблемам с выдачей новых паспортов.

«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», – заявил Войнов. По его словам, ведомство готово покупать оборудование у отечественных разработчиков, если те смогут разработать его в соответствии с определенными требованиями качества. «Мы, как госорган, не можем сказать: вот вам деньги авансом и вы нам через три года дайте [принтеры], – объяснил представитель МВД. – Но мы готовы четко, гарантированно сказать: если вы обеспечите нам принтеры, которые будут соответствовать ясным и понятным требованиям, то мы действительно их купим и готовы заказать эти объемы».

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных