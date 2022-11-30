Минцифры предлагает ужесточить наказание за утечки биометрии и сведений об интимной жизни

Минцифры предлагает ужесточить наказание за утечки биометрии и сведений об интимной жизниОператоры персональных данных говорят о необходимости более системного подхода к их защите
Предложение о более суровой ответственности за утечки биометрии, а также данных нескольких «специальных категорий» содержится в версии законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД), которую представило в конце ноября Минцифры (разработка нового законопроекта ведется с весны). «Ведомости» ознакомились с копией документа. Обсуждение новаций подтвердил представитель Минцифры.
По его словам, пункт о более жесткой ответственности за утечки отдельных категорий данных обсуждается министерством с отраслью с лета 2022 г. «Такие ПД относятся к наиболее чувствительным, поэтому мы добавили этот пункт в перечень отягчающих обстоятельств», – отметил он.
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