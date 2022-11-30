Минцифры предлагает ужесточить наказание за утечки биометрии и сведений об интимной жизни

По его словам, пункт о более жесткой ответственности за утечки отдельных категорий данных обсуждается министерством с отраслью с лета 2022 г. «Такие ПД относятся к наиболее чувствительным, поэтому мы добавили этот пункт в перечень отягчающих обстоятельств», – отметил он.