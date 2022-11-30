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Минцифры предлагает ужесточить наказание за утечки биометрии и сведений об интимной жизни

Операторы персональных данных говорят о необходимости более системного подхода к их защите
Марина Тюняева (Бочкарёва)
В законе нет прямого перечисления, какие именно данные признаются биометрическими / Владимир Гердо / ТАСС

Предложение о более суровой ответственности за утечки биометрии, а также данных нескольких «специальных категорий» содержится в версии законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД), которую представило в конце ноября Минцифры (разработка нового законопроекта ведется с весны). «Ведомости» ознакомились с копией документа. Обсуждение новаций подтвердил представитель Минцифры.

По его словам, пункт о более жесткой ответственности за утечки отдельных категорий данных обсуждается министерством с отраслью с лета 2022 г. «Такие ПД относятся к наиболее чувствительным, поэтому мы добавили этот пункт в перечень отягчающих обстоятельств», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных