«Манхэттенский проект» для IT

«Манхэттенский проект» для ITКак в Голландии построили монополиста на рынке оборудования для производства чипов, за которого бьются Китай, ЕС и США
Уже на этой неделе делегация чиновников из США, включая замминистра торговли Алана Эстевеса и сотрудника Совета национальной безопасности Таруна Чхабру, нанесет визит в Нидерланды, чтобы обсудить экспортные ограничения в отношении Китая, пишут FT и Bloomberg. Как предупреждает издание, не стоит ждать немедленных соглашений.
В центре геополитического противостоянии США, Европы и Китая голландская компания ASML из небольшого городка Велдховен. Ее название ничего не говорит широкой публике. Хотя без уникального оборудования от ASML невозможно создать лучшие чипы, которые Apple использует в последних моделях Mac и iPhone, а Google и Amazon – в своих алгоритмах поиска, перевода, распознавания изображений и искусственного интеллекта.
Отрезать от китайского рынка ASML – это удар гораздо серьезнее, чем запрет на экспорт произведенных в США чипов или санкции против Huawei. Голландская компания делает литографические машины (степперы), на которых и производятся полупроводники. И она единственная компания в мире, которая научилась использовать излучение с длиной волны в 13,5 нм. Такая длина позволяет серийно производить 7-, 5- и 3-нанометровые чипы. Чем мельче транзисторы в микросхеме, тем плотнее они расположены, тем быстрее сквозь них проходят электрические сигналы, а значит, выше производительность и ниже энергопотребление. К тому же при производстве на одной кремниевой пластине оказывается больше чипов, что приводит к экономии средств.