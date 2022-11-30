«Манхэттенский проект» для IT

Отрезать от китайского рынка ASML – это удар гораздо серьезнее, чем запрет на экспорт произведенных в США чипов или санкции против Huawei. Голландская компания делает литографические машины (степперы), на которых и производятся полупроводники. И она единственная компания в мире, которая научилась использовать излучение с длиной волны в 13,5 нм. Такая длина позволяет серийно производить 7-, 5- и 3-нанометровые чипы. Чем мельче транзисторы в микросхеме, тем плотнее они расположены, тем быстрее сквозь них проходят электрические сигналы, а значит, выше производительность и ниже энергопотребление. К тому же при производстве на одной кремниевой пластине оказывается больше чипов, что приводит к экономии средств.