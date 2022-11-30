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«Манхэттенский проект» для IT

Как в Голландии построили монополиста на рынке оборудования для производства чипов, за которого бьются Китай, ЕС и США
Софья Корепанова
Сотрудники ASML получают не в пример больше, чем зарабатывают местные жители в других компаниях / Jasper Juinen / Bloomberg via Getty Images

Уже на этой неделе делегация чиновников из США, включая замминистра торговли Алана Эстевеса и сотрудника Совета национальной безопасности Таруна Чхабру, нанесет визит в Нидерланды, чтобы обсудить экспортные ограничения в отношении Китая, пишут FT и Bloomberg. Как предупреждает издание, не стоит ждать немедленных соглашений.

В центре геополитического противостоянии США, Европы и Китая голландская компания ASML из небольшого городка Велдховен. Ее название ничего не говорит широкой публике. Хотя без уникального оборудования от ASML невозможно создать лучшие чипы, которые Apple использует в последних моделях Mac и iPhone, а Google и Amazon – в своих алгоритмах поиска, перевода, распознавания изображений и искусственного интеллекта.

Отрезать от китайского рынка ASML – это удар гораздо серьезнее, чем запрет на экспорт произведенных в США чипов или санкции против Huawei. Голландская компания делает литографические машины (степперы), на которых и производятся полупроводники. И она единственная компания в мире, которая научилась использовать излучение с длиной волны в 13,5 нм. Такая длина позволяет серийно производить 7-, 5- и 3-нанометровые чипы. Чем мельче транзисторы в микросхеме, тем плотнее они расположены, тем быстрее сквозь них проходят электрические сигналы, а значит, выше производительность и ниже энергопотребление. К тому же при производстве на одной кремниевой пластине оказывается больше чипов, что приводит к экономии средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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