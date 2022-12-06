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Покупателем доли «Мегафона» в «Связном» мог выступить Олег Малис

Новому владельцу придется решать сложные проблемы закредитованного ритейлера
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина Анастасия Курашева Анна Устинова
Из-за ошибок в развитии «Связной» накопил очень большие долги / Андрей Гордеев / Ведомости

Покупателем доли «Мегафона» в ритейлере «Связной» могли стать структуры действующего совладельца сети бизнесмена Олега Малиса, рассказал «Ведомостям» источник среди партнеров ритейлера и подтвердил собеседник в одном из крупных телекомоператоров. О том, что владельцем доли «Мегафона» стал Малис, слышал еще один собеседник издания, близкий к операторам связи.

По словам одного из источников, в руководстве «Связного» готовятся к обновлению концепции ритейлера. «Мегафон» же обсуждал варианты выхода из капитала «Связного» на протяжении последнего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных