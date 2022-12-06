Покупателем доли «Мегафона» в «Связном» мог выступить Олег Малис

Покупателем доли «Мегафона» в ритейлере «Связной» могли стать структуры действующего совладельца сети бизнесмена Олега Малиса, рассказал «Ведомостям» источник среди партнеров ритейлера и подтвердил собеседник в одном из крупных телекомоператоров. О том, что владельцем доли «Мегафона» стал Малис, слышал еще один собеседник издания, близкий к операторам связи.