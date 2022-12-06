Покупателем доли «Мегафона» в «Связном» мог выступить Олег Малис

Покупателем доли «Мегафона» в «Связном» мог выступить Олег МалисНовому владельцу придется решать сложные проблемы закредитованного ритейлера
Покупателем доли «Мегафона» в ритейлере «Связной» могли стать структуры действующего совладельца сети бизнесмена Олега Малиса, рассказал «Ведомостям» источник среди партнеров ритейлера и подтвердил собеседник в одном из крупных телекомоператоров. О том, что владельцем доли «Мегафона» стал Малис, слышал еще один собеседник издания, близкий к операторам связи.
По словам одного из источников, в руководстве «Связного» готовятся к обновлению концепции ритейлера. «Мегафон» же обсуждал варианты выхода из капитала «Связного» на протяжении последнего года.
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