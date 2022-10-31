«Мегафон» перестал использовать склады «Связного»

«Связной» был логистическим партнером «Мегафона», предоставлял в субаренду склад в Подольске и оказывал услуги по хранению, учету товара и т. п. На этой неделе «Мегафон» начал спешный переезд на новый склад», – рассказал источник «Ведомостей» в крупном дистрибуторе электроники. Он связывает действия компании с опасениями потерять товар, в случае если по какому-либо из исков к «Связному», которые находятся сейчас в производстве, суд примет решение, например, опечатать склад.