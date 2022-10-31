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«Мегафон» перестал использовать склады «Связного»

Оператор может опасаться блокировки товаров в случае ареста активов сети
Марина Тюняева (Бочкарёва) Дарья Молоткова
Представитель «Мегафона» подтвердил переезд со склада «Связного», не став комментировать информацию о поспешности отъезда / Андрей Гордеев / Ведомости

На фоне многочисленных проблем ритейлера «Связной» его давний партнер и совладелец – мобильный оператор «Мегафон» начал вывозить свои товары со склада «Связного» в подмосковном Подольске, рассказал «Ведомостям» источник в одном из крупных дистрибуторов электроники. Информацию о переезде подтвердили два консультанта, работавших с обеими компаниями, и представитель «Мегафона».

«Связной» был логистическим партнером «Мегафона», предоставлял в субаренду склад в Подольске и оказывал услуги по хранению, учету товара и т. п. На этой неделе «Мегафон» начал спешный переезд на новый склад», – рассказал источник «Ведомостей» в крупном дистрибуторе электроники. Он связывает действия компании с опасениями потерять товар, в случае если по какому-либо из исков к «Связному», которые находятся сейчас в производстве, суд примет решение, например, опечатать склад.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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