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Телекомоператорам предлагают форвардные контракты на российское оборудование

Это уравняет риски разработчиков и будущих заказчиков такой техники
Анна Устинова Анастасия Курашева Марина Тюняева (Бочкарёва)
Правительство обсуждает введение нормативных послаблений для операторов связи в обмен на заключение ими форвардных контрактов с отечественными производителями базовых станций / Максим Стулов / Ведомости

Российские операторы связи могут получить отсрочку от запрета закупать иностранное оборудование в обмен на заключение форвардных контрактов с отечественными производителями базовых станций. Соответствующее положение будет обсуждаться на декабрьском заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), рассказали «Ведомостям» источник, близкий к участникам ГКРЧ и собеседник в одном из производителей электроники.

Из повестки к заседанию (есть в распоряжении «Ведомостей») следует, что среди прочих вопросов планируется обсудить использование российскими операторами связи российского и зарубежного LTE-оборудования. Операторов предлагается разделить на две группы: тех, которые должны с 2028 г. использовать при строительстве сетей LTE только отечественное оборудование, и тех, которые должны будут делать то же самое уже с 2023 г., указано в повестке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных