Телекомоператорам предлагают форвардные контракты на российское оборудование

Из повестки к заседанию (есть в распоряжении «Ведомостей») следует, что среди прочих вопросов планируется обсудить использование российскими операторами связи российского и зарубежного LTE-оборудования. Операторов предлагается разделить на две группы: тех, которые должны с 2028 г. использовать при строительстве сетей LTE только отечественное оборудование, и тех, которые должны будут делать то же самое уже с 2023 г., указано в повестке.