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«Яндекс» получил сертификат на обработку персональных данных граждан ЕС

Так «дочка» компании сможет хранить в российских ЦОДах данные нидерландской части «Яндекса», считают эксперты
Анна Устинова
«Яндекс» получил в Австрии сертификат на обработку персональных данных граждан ЕС / Максим Стулов / Ведомости

Yandex Cloud получила сертификат соответствия европейскому стандарту ISO 27701, что позволит провайдеру выполнять международные требования по защите персональных данных (ПД), в том числе прописанные в едином европейском регламенте GDPR. Сертификат был выдан 9 декабря на три года венским органом сертификации TÜV Austria CERT GmbH на два юрлица – ООО «Яндекс.Облако» и ООО «Яндекс.Технологии» для трех центров обработки данных (ЦОД) во Владимире, подмосковных Мытищах и Сасове (Рязанская обл.). Это следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность сертификата подтвердил представитель «Яндекса».

Под сертификацию по стандарту ISO 27701 попали самые востребованные облачные сервисы, следует из сообщения «Яндекса»: инфраструктурные, платформа данных, контейнеризация приложений и бессерверные вычисления. С какой целью компании инициировала процедуру международной аттестации, ее представитель отказался объяснять, ограничившись формулировкой «регулярного подтверждения соответствия российским и международным стандартам безопасности для защиты данных клиентов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных