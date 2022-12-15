«Яндекс» получил сертификат на обработку персональных данных граждан ЕС

«Яндекс» получил сертификат на обработку персональных данных граждан ЕСТак «дочка» компании сможет хранить в российских ЦОДах данные нидерландской части «Яндекса», считают эксперты
Yandex Cloud получила сертификат соответствия европейскому стандарту ISO 27701, что позволит провайдеру выполнять международные требования по защите персональных данных (ПД), в том числе прописанные в едином европейском регламенте GDPR. Сертификат был выдан 9 декабря на три года венским органом сертификации TÜV Austria CERT GmbH на два юрлица – ООО «Яндекс.Облако» и ООО «Яндекс.Технологии» для трех центров обработки данных (ЦОД) во Владимире, подмосковных Мытищах и Сасове (Рязанская обл.). Это следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность сертификата подтвердил представитель «Яндекса».
Под сертификацию по стандарту ISO 27701 попали самые востребованные облачные сервисы, следует из сообщения «Яндекса»: инфраструктурные, платформа данных, контейнеризация приложений и бессерверные вычисления. С какой целью компании инициировала процедуру международной аттестации, ее представитель отказался объяснять, ограничившись формулировкой «регулярного подтверждения соответствия российским и международным стандартам безопасности для защиты данных клиентов».