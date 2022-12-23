Правительство подготовило план по введению киберспорта в вузах

В утвержденной дорожной карте ответственными исполнителями по первому этапу указаны «Ростелеком» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). До начала 2023 г. они должны провести исследование и найти примеры дополнения действующих образовательных программ киберспортивными дисциплинами в других странах. Затем к июню 2023 г. «Ростелеком» и АНО «Цифровая экономика» должны собрать рабочую группу из представителей экспертного и университетского сообщества. К 2024 г. должны быть определены первые образовательные программы «для внедрения в заинтересованных высших учебных заведениях с помощью заинтересованных компаний», следует из документа.