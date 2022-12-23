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Правительство подготовило план по введению киберспорта в вузах

Интерес игровых компаний к выпускникам таких программ может оказаться минимальным, считают эксперты
Анастасия Курашева
Практика признания киберспорта полноценной спортивной дисциплиной и его поддержка на государственном уровне достаточно давно распространены в других странах / Михаил Терещенко / ТАСС

К концу 2024 г. в программу российских вузов должны быть включены курсы киберспортивных дисциплин, причем как для технических, так и для гуманитарных специальностей. Это следует из плана мероприятий, включенных в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО) на период до 2030 г. Документ был утвержден правительством 16 декабря (копия есть в распоряжении «Ведомостей»).

В утвержденной дорожной карте ответственными исполнителями по первому этапу указаны «Ростелеком» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). До начала 2023 г. они должны провести исследование и найти примеры дополнения действующих образовательных программ киберспортивными дисциплинами в других странах. Затем к июню 2023 г. «Ростелеком» и АНО «Цифровая экономика» должны собрать рабочую группу из представителей экспертного и университетского сообщества. К 2024 г. должны быть определены первые образовательные программы «для внедрения в заинтересованных высших учебных заведениях с помощью заинтересованных компаний», следует из документа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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