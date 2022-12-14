Кабмин может создать проект для поддержки разработчиков видеоигр

На фоне начала спецоперации на Украине с проблемами в том числе столкнулся российский рынок игр. Так, Steam и PlayStation ограничили покупку лицензионных игр для пользователей из РФ. О том, что российские власти готовят концепцию поддержки игровой индустрии, «Коммерсантъ» писал еще в июне 2022 г. В качестве одной из мер обсуждалась заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений.