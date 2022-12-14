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Кабмин может создать проект для поддержки разработчиков видеоигр

Ведомости

Правительство в феврале 2023 г. подготовит федеральный проект для поддержки российских разработчиков видеоигр, следует из поручений вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам форума «Цифровые дни Иннополиса 2022», с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

За подготовку проекта отвечает Минцифры. Ведомство должно представить предложения в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» по мерам поддержки для разработчиков видеоигр к 10 февраля 2023 г. Речь в том числе идет о развитии отечественной индустрии, экспортного потенциала, а также поддержке стартапов.

Минобрнауке к 20 декабря поручено подготовить предложения по формированию новых программ профильного высшего и среднего специального образования. Представитель Чернышенко уточнил, что окончательного решения о создании нового федерального проекта не принято, пока что поручено лишь проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта.

Источники газеты в российских игровых студиях рассказали, что сегодня, 14 декабря, в Минцифры состоится совещание на эту тему, в котором примут участие игроки рынка, в том числе 1С и VK. Проработку вопросов поддержки индустрии гейминга также подтвердили в Минэкономики. В остальных упомянутых ведомствах на запрос «Коммерсанта» не ответили. В 1С и VK от комментариев отказались. 

На фоне начала спецоперации на Украине с проблемами в том числе столкнулся российский рынок игр. Так, Steam и PlayStation ограничили покупку лицензионных игр для пользователей из РФ. О том, что российские власти готовят концепцию поддержки игровой индустрии, «Коммерсантъ» писал еще в июне 2022 г. В качестве одной из мер обсуждалась заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений.

В то же время российские власти ищут способы дополнительного регулирования видеоигр. Так, в декабре в кабмине сообщили о разработке требований по обязательной возрастной маркировке видеоигр. По словам источника «Коммерсанта», в России хотят запустить систему маркировки, аналогичной международной PEGI (используется с 2003 г. в 39 странах).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных