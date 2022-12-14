Кабмин может создать проект для поддержки разработчиков видеоигр
Правительство в феврале 2023 г. подготовит федеральный проект для поддержки российских разработчиков видеоигр, следует из поручений вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам форума «Цифровые дни Иннополиса 2022», с которыми ознакомился «Коммерсантъ».
За подготовку проекта отвечает Минцифры. Ведомство должно представить предложения в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» по мерам поддержки для разработчиков видеоигр к 10 февраля 2023 г. Речь в том числе идет о развитии отечественной индустрии, экспортного потенциала, а также поддержке стартапов.
Минобрнауке к 20 декабря поручено подготовить предложения по формированию новых программ профильного высшего и среднего специального образования. Представитель Чернышенко уточнил, что окончательного решения о создании нового федерального проекта не принято, пока что поручено лишь проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта.
Источники газеты в российских игровых студиях рассказали, что сегодня, 14 декабря, в Минцифры состоится совещание на эту тему, в котором примут участие игроки рынка, в том числе 1С и VK. Проработку вопросов поддержки индустрии гейминга также подтвердили в Минэкономики. В остальных упомянутых ведомствах на запрос «Коммерсанта» не ответили. В 1С и VK от комментариев отказались.
На фоне начала спецоперации на Украине с проблемами в том числе столкнулся российский рынок игр. Так, Steam и PlayStation ограничили покупку лицензионных игр для пользователей из РФ. О том, что российские власти готовят концепцию поддержки игровой индустрии, «Коммерсантъ» писал еще в июне 2022 г. В качестве одной из мер обсуждалась заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений.
В то же время российские власти ищут способы дополнительного регулирования видеоигр. Так, в декабре в кабмине сообщили о разработке требований по обязательной возрастной маркировке видеоигр. По словам источника «Коммерсанта», в России хотят запустить систему маркировки, аналогичной международной PEGI (используется с 2003 г. в 39 странах).