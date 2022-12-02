В кабмине сообщили о разработке обязательной возрастной маркировки видеоигр

Тогда издание со ссылкой на документ писало, что разработчики видеоигр должны будут маркировать контент по возрасту, а также не допускать в видеоиграх информацию, которая запрещена в России. Уточняется, что возрастную категорию видеоигр будут определять опираясь на оценку экспертных организации из реестра, который подготовит Минцифры (Роскомнадзор будет отвечать за критерии отбора в этот реестр). Кроме того, авторы инициативы предложили запретить продажу в РФ игр с нарушениями. В случае принятия документ вступит в силу 1 марта 2024 г.