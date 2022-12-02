В кабмине сообщили о разработке обязательной возрастной маркировки видеоигр
Правительство РФ разрабатывает требования по возрастной маркировке видеоигр. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий одному из профильных министерств.
Как утверждает собеседник газеты, до конца 2022 г. кабмин планирует внести меры, связанные с регулированием контента в видеоиграх, в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» (входит в нацпрограмму «Цифровая экономика»). В частности, по его словам, в России хотят запустить систему возрастной маркировки, аналогичной международной PEGI (используется с 2003 г. в 39 странах).
В то же время, говорит источник, между регуляторами возникли разногласия о механизмах проведения экспертизы. По данным газеты, в разработке инициативы участвуют Минцифры, Минздрав, Минэкономики, разработчик компьютерных программ и игр 1С и VK (развивает VK Play).
В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили разработку изменений в федеральный проект. «Изменения направлены на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации», — пояснили в пресс-службе. Уточняется, что данные меры вынесены на утверждение профильной правкомиссии. Речь в том числе идет об обязательной возрастной маркировке игр.
На запрос «Коммерсанта» в Минздраве и в Минэкономики не ответили. В Минцифры переадресовали вопрос в Минэкономики. При этом в 1С участие в обсуждении инициативы отрицают, а в VK отказались от комментариев.
О том, что Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры разрабатывает законопроект о возрастной маркировке видеоигр, «Коммерсантъ» узнал еще в конце октября. Газета утверждала, что изменения планируется внести в ФЗ «Об информации» и в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью».
Тогда издание со ссылкой на документ писало, что разработчики видеоигр должны будут маркировать контент по возрасту, а также не допускать в видеоиграх информацию, которая запрещена в России. Уточняется, что возрастную категорию видеоигр будут определять опираясь на оценку экспертных организации из реестра, который подготовит Минцифры (Роскомнадзор будет отвечать за критерии отбора в этот реестр). Кроме того, авторы инициативы предложили запретить продажу в РФ игр с нарушениями. В случае принятия документ вступит в силу 1 марта 2024 г.
Идеи об ужесточении регулирования в сфере видеоигр ранее также звучали в Госдуме. 11 ноября первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в качестве поправок к закону об ЛГБТ-пропаганде предложила ограничить в России компьютерные игры, пропагандирующие насилие, жестокость, ненормативную лексику, а также содержащие информацию о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида.
Однако инициативу отклонил комитет ГД по информполитике. При этом глава комитета Александр Хинштейн заявил, что готов приступить к разработке отдельного закона, который регулировал бы отрасль видеоигр.
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