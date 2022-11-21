Комитет Госдумы отклонил поправку о запрете видеоигр с пропагандой жестокости и ЛГБТ
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал отклонить предложенную поправку о запрете видеоигр, которые пропагандируют ЛГБТ, а также содержат порнографию, насилие и жестокость. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Александра Хинштейна.
«Комитет против того, чтобы отрегулировать отрасль путем внесения поправки ко второму чтению, достаточно размытой, на наш взгляд», — пояснил Хинштейн.
Он добавил, что внесение такой поправки может привести к запрету не только игр, пропагандирующих ЛГБТ, но и другой продукции, в которой есть «любые стрелялки». По словам депутата, законопроект уже предполагает внесение изменений в закон о защите прав потребителей. Таким образом, добавил Хинштейн, к продаже и так не будет допускаться продукция, которая нарушает законодательство.
В то же время депутат отметил, что комитет готов приступить к разработке отдельного закона, который регулировал бы отрасль видеоигр.
11 ноября первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в качестве поправок к закону об ЛГБТ-пропаганде предложила ограничить в России компьютерные игры, пропагандирующие насилие, жестокость, ненормативную лексику, а также содержащие информацию о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида.
Ранее ужесточить контроль за видеоиграми предложила и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она также выступила за ограничение работы в России стриминговых платформ Twitch и Trovo. По словам Мизулиной, они угрожают жизни и здоровью детей, поскольку на площадках нередко рекламируют магазины по продаже наркотиков.
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