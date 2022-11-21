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Комитет Госдумы отклонил поправку о запрете видеоигр с пропагандой жестокости и ЛГБТ

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Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал отклонить предложенную поправку о запрете видеоигр, которые пропагандируют ЛГБТ, а также содержат порнографию, насилие и жестокость. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Александра Хинштейна.

«Комитет против того, чтобы отрегулировать отрасль путем внесения поправки ко второму чтению, достаточно размытой, на наш взгляд», — пояснил Хинштейн.

Он добавил, что внесение такой поправки может привести к запрету не только игр, пропагандирующих ЛГБТ, но и другой продукции, в которой есть «любые стрелялки». По словам депутата, законопроект уже предполагает внесение изменений в закон о защите прав потребителей. Таким образом, добавил Хинштейн, к продаже и так не будет допускаться продукция, которая нарушает законодательство.

В то же время депутат отметил, что комитет готов приступить к разработке отдельного закона, который регулировал бы отрасль видеоигр. 

11 ноября первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в качестве поправок к закону об ЛГБТ-пропаганде предложила ограничить в России компьютерные игры, пропагандирующие насилие, жестокость, ненормативную лексику, а также содержащие информацию о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида.

Ранее ужесточить контроль за видеоиграми предложила и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она также выступила за ограничение работы в России стриминговых платформ Twitch и Trovo. По словам Мизулиной, они угрожают жизни и здоровью детей, поскольку на площадках нередко рекламируют магазины по продаже наркотиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных