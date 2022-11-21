«Лига безопасного интернета» предложила ограничить работу Twitch и Trovo в России
«Лига безопасного интернета» выступает за ограничение деятельности стриминговых платформ Twitch и Trovo в России. Об этом сообщила глава организации Екатерина Мизулина в ходе национального форума «Здоровье и безопасность детей» в Москве.
По мнению Мизулиной, данные платформы представляют угрозу для жизни и здоровья детей, поскольку они нередко становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков.
«Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны», — заявила она (цитата по ТАСС).
Мизулина также считает, что государство должно «поставить под жесткий контроль» сферу видеоигр, в том числе внутриигровые чаты и серверы. По словам главы «Лиги безопасного интернета», многие дети становятся жертвами преступлений из-за злоумышленников в таких чатах.
Ранее инициатива запретить ряд видеоигр прозвучала в Госдуме. 11 ноября первый замглава комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в качестве поправок к закону об ЛГБТ-пропаганде предложила ограничить в России компьютерные игры, пропагандирующие насилие, жестокость, ненормативную лексику, а также содержащие информацию о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида.
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