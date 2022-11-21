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«Лига безопасного интернета» предложила ограничить работу Twitch и Trovo в России

Ведомости

«Лига безопасного интернета» выступает за ограничение деятельности стриминговых платформ Twitch и Trovo в России. Об этом сообщила глава организации Екатерина Мизулина в ходе национального форума «Здоровье и безопасность детей» в Москве.

По мнению Мизулиной, данные платформы представляют угрозу для жизни и здоровья детей, поскольку они нередко становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков. 

«Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны», — заявила она (цитата по ТАСС). 

Мизулина также считает, что государство должно «поставить под жесткий контроль» сферу видеоигр, в том числе внутриигровые чаты и серверы. По словам главы «Лиги безопасного интернета», многие дети становятся жертвами преступлений из-за злоумышленников в таких чатах.   

Ранее инициатива запретить ряд видеоигр прозвучала в Госдуме. 11 ноября первый замглава комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в качестве поправок к закону об ЛГБТ-пропаганде предложила ограничить в России компьютерные игры, пропагандирующие насилие, жестокость, ненормативную лексику, а также содержащие информацию о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных