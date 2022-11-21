«Лига безопасного интернета» предложила ограничить работу Twitch и Trovo в России

Ранее инициатива запретить ряд видеоигр прозвучала в Госдуме. 11 ноября первый замглава комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в качестве поправок к закону об ЛГБТ-пропаганде предложила ограничить в России компьютерные игры, пропагандирующие насилие, жестокость, ненормативную лексику, а также содержащие информацию о методах изготовления наркотиков и способах совершения суицида.