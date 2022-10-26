В России могут ограничить продажу зарубежных видеоигр
Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры разрабатывает законопроект о маркировке видеоигр по возрастным категориям. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ и источник в правительстве.
Проект вносит изменения в ФЗ «Об информации» и в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью», отмечает издание. Собеседник газеты в правительстве уточнил, что инициативу подготовило Минэкономики, после документ направили на согласование в Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры.
Необходимость корректировки законов ведомства аргументируют обеспечением безопасности контента для здоровья граждан, а также «профилактикой совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».
Согласно законопроекту, разработчики видеоигр должны будут маркировать контент по возрасту, а также не допускать в видеоиграх информации, которая запрещена в России. Уточняется, что возрастную категорию видеоигр будут определять опираясь на оценку экспертных организации из реестра, который подготовит Минфицры (Роскомнадзор будет отвечать за критерии отбора в этот реестр).
Продажу видеоигр, в которых обнаружат запрещенный для распространения в РФ контент, авторы законопроекта предлагают запретить. В случае принятия документ вступит в силу 1 марта 2024 г.
В Роскомнадзоре пояснили, что в российском законодательстве пока что нет специальных норм, регулирующих видеоигры. Там добавили, что задачей государства является обеспечение «необходимого уровня безопасности общества». В Минздраве заявили, что идет «межведомственная проработка этих вопросов». В Минэкономики и Минцифры от комментариев отказались.
Владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев отметил, что сейчас разработчики классифицируют видеоигры по возрастным категориям в соответствии с международными правилами. По его словам, если законопроект примут, то российские власти смогут потребовать ограничить продажу игр для российских пользователей на цифровых площадках, к примеру, на Steam или Epic Games Store. Если платформа проигнорирует требование, то у властей появится инструмент для ее блокировки, допустил Махтиев.
После начала спецоперации России на Украине Steam и PlayStation ограничили покупку лицензионных игр для пользователей из РФ. Однако геймеры нашли способы приобрести видеоигры на зарубежных площадках. В июле «Коммерсантъ» сообщал о росте предложений, содержащих схемы обхода ограничений на покупку видеоигр в Steam и PlayStation Store в России. В настоящее время конкуренцию зарубежных платформам на российском рынке составляют My.Games и VK.Play.
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