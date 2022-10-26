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В России могут ограничить продажу зарубежных видеоигр

Ведомости

Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры разрабатывает законопроект о маркировке видеоигр по возрастным категориям. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ и источник в правительстве.

Проект вносит изменения в ФЗ «Об информации» и в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью», отмечает издание. Собеседник газеты в правительстве уточнил, что инициативу подготовило Минэкономики, после документ направили на согласование в Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры.

Необходимость корректировки законов ведомства аргументируют обеспечением безопасности контента для здоровья граждан, а также «профилактикой совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

Согласно законопроекту, разработчики видеоигр должны будут маркировать контент по возрасту, а также не допускать в видеоиграх информации, которая запрещена в России. Уточняется, что возрастную категорию видеоигр будут определять опираясь на оценку экспертных организации из реестра, который подготовит Минфицры (Роскомнадзор будет отвечать за критерии отбора в этот реестр).

Продажу видеоигр, в которых обнаружат запрещенный для распространения в РФ контент, авторы законопроекта предлагают запретить. В случае принятия документ вступит в силу 1 марта 2024 г.

В Роскомнадзоре пояснили, что в российском законодательстве пока что нет специальных норм, регулирующих видеоигры. Там добавили, что задачей государства является обеспечение «необходимого уровня безопасности общества». В Минздраве заявили, что идет «межведомственная проработка этих вопросов». В Минэкономики и Минцифры от комментариев отказались.

Владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев отметил, что сейчас разработчики классифицируют видеоигры по возрастным категориям в соответствии с международными правилами. По его словам, если законопроект примут, то российские власти смогут потребовать ограничить продажу игр для российских пользователей на цифровых площадках, к примеру, на Steam или Epic Games Store. Если платформа проигнорирует требование, то у властей появится инструмент для ее блокировки, допустил Махтиев.

После начала спецоперации России на Украине Steam и PlayStation ограничили покупку лицензионных игр для пользователей из РФ. Однако геймеры нашли способы приобрести видеоигры на зарубежных площадках. В июле «Коммерсантъ» сообщал о росте предложений, содержащих схемы обхода ограничений на покупку видеоигр в Steam и PlayStation Store в России. В настоящее время конкуренцию зарубежных платформам на российском рынке составляют My.Games и VK.Play.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных