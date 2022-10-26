В России могут ограничить продажу зарубежных видеоигр

Владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев отметил, что сейчас разработчики классифицируют видеоигры по возрастным категориям в соответствии с международными правилами. По его словам, если законопроект примут, то российские власти смогут потребовать ограничить продажу игр для российских пользователей на цифровых площадках, к примеру, на Steam или Epic Games Store. Если платформа проигнорирует требование, то у властей появится инструмент для ее блокировки, допустил Махтиев.