«Коммерсантъ» узнал о росте продаж обходного доступа к зарубежным играм

«Комменсантъ» пишет, что один из продавцов на «Авито» предлагает оформить подписку на PS+ через Турцию. Отмечается, что на такой услуге он зарабатывает 250% и 93% соответственно, поскольку подписка в Турции гораздо дешевле, чем в России. При ее стоимости в 40 лир (128 руб.) в месяц и 240 лир (770 руб.) в год продавец просит за свою работу 450 руб. и 1490 руб. соответственно. До марта 2022 г. месячную подписку в России можно было оформить за 529 руб., а ежегодную — за 3299 руб.