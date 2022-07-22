«Коммерсантъ» узнал о росте продаж обходного доступа к зарубежным играм
Количество предложений, содержащих схемы обхода ограничений на покупку видеоигр в Steam и PlayStation Store в России, растет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование TelecomDaily.
По данным аналитиков, число объявлений на «Авито» с предложением оформить подписку и купить контент на зарубежных игровых сервисах выросло на 11% во II квартале относительно I. Отмечается, что особой популярностью пользуется Steam, принадлежащий компании Valve.
При этом предложение не успевает за спросом. Спрос на такие услуги увеличился на 24%. А оформить подписку на PlayStation+ (принадлежит Sony) желают на 52% больше пользователей, чем в прошлом квартале. Количество предложений же выросло всего 3% по этому запросу.
«Комменсантъ» пишет, что один из продавцов на «Авито» предлагает оформить подписку на PS+ через Турцию. Отмечается, что на такой услуге он зарабатывает 250% и 93% соответственно, поскольку подписка в Турции гораздо дешевле, чем в России. При ее стоимости в 40 лир (128 руб.) в месяц и 240 лир (770 руб.) в год продавец просит за свою работу 450 руб. и 1490 руб. соответственно. До марта 2022 г. месячную подписку в России можно было оформить за 529 руб., а ежегодную — за 3299 руб.
В случае со Steam действует другая обходная схема. Так, посредники за рубежом покупают нужную игру и передают ее как подарок пользователю внутри системы. Отмечается, что наценка при этом составляет в среднем не более 10%.
Геймеры стали испытывать трудности при покупке лицензионных игр после начала спецоперации России на Украине. В марте пользователи начали жаловаться на невозможность оплатить игры и подписку на зарубежных игровых сервисах. В частности, платежи с российских банковских карт отклонял Steam, а Sony и вовсе приостановила поставки консолей в Россию и отключила PS Store.
Тогда же о приостановке поставок заявили в Nintendo. Компания прекратила ввозить товары на территорию России. А официальный онлайн-магазин игр для Nintendo Switch, eShop, стал недоступен россиянам из-за того что, банк-эсквайр сервиса приостановил обработку платежей в рублях.
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