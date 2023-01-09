Спрос на iPhone сократился вдвое за год

В розничной сети оператора МТС продажи iPhone в штуках в 2022 г. упали на 45%, но Apple осталась лидером сегмента рынка в денежном выражении, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Продажи iPhone в штуках в салонах «Мегафона» снизились на 22% по сравнению с предыдущим годом, сообщил «Ведомостям» директор по продажам оператора Давид Борзилов. Самой популярной моделью в рознице МТС в 2022 г., как и годом ранее, стал iPhone 11, у «Мегафона» – iPhone 12 и 13. Представители «Билайна» и Tele2 на запрос «Ведомостей» не ответили.