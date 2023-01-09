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Распродажа года →

Спрос на iPhone сократился вдвое за год

Продажам не помог даже параллельный импорт
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина Анна Устинова
Ассортимент в прошлом году был выборочным и факт снижения поставок и продаж не вызывает сомнений даже при параллельном импорте / Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи в России в 2022 г. сократились почти вдвое по сравнению с 2021 г. По данным аналитиков «Марвел-дистрибуции», с января по ноябрь прошлого года было продано 2,2 млн iPhone – это на 48% ниже, чем в тот же период 2021 г. (4,2 млн). Значительное сокращение продаж смартфонов Apple подтвердили представители МТС, «Мегафона» и «Ситилинка».

В розничной сети оператора МТС продажи iPhone в штуках в 2022 г. упали на 45%, но Apple осталась лидером сегмента рынка в денежном выражении, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Продажи iPhone в штуках в салонах «Мегафона» снизились на 22% по сравнению с предыдущим годом, сообщил «Ведомостям» директор по продажам оператора Давид Борзилов. Самой популярной моделью в рознице МТС в 2022 г., как и годом ранее, стал iPhone 11, у «Мегафона» – iPhone 12 и 13. Представители «Билайна» и Tele2 на запрос «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных