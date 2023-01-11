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«Запретить контролируемый Пекином TikTok»

Чем соцсеть пугает политиков в Вашингтоне
Антон Осипов
Dado Ruvic / Reuters

Летом 2021 г. десятки инфлюенсеров TikTok были приглашены в Белый дом. С их помощью чиновники рассчитывали убедить молодежь прививаться от коронавируса. Ряд блогеров подписали рекламные контракты и выпустили агитационные ролики, пишет The New York Times. Прошло меньше года. Через две недели после начала спецоперации России на Украине Белый дом снова созвал инфлюенсеров, чтобы они услышали от Джен Псаки (тогда – пресс-секретарь Белого дома) и сотрудников Совета национальной безопасности их версию причин конфликта и целей Вашингтона в нем.

Ирония в том, что чиновники, участвовавшие во встрече, не могли самостоятельно проверить, как инфлюенсеры выполнили заказ, находясь на работе. Им запрещено устанавливать TikTok на рабочих гаджетах. В последние три года такие директивы выпустили Пентагон, МВД, Управление транспортной безопасности и ряд других госучреждений США. Последним, в декабре, к ним присоединилась нижняя палата конгресса (запрет касается всех работников ее аппарата).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных