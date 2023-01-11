«Запретить контролируемый Пекином TikTok»

Летом 2021 г. десятки инфлюенсеров TikTok были приглашены в Белый дом. С их помощью чиновники рассчитывали убедить молодежь прививаться от коронавируса. Ряд блогеров подписали рекламные контракты и выпустили агитационные ролики, пишет The New York Times. Прошло меньше года. Через две недели после начала спецоперации России на Украине Белый дом снова созвал инфлюенсеров, чтобы они услышали от Джен Псаки (тогда – пресс-секретарь Белого дома) и сотрудников Совета национальной безопасности их версию причин конфликта и целей Вашингтона в нем.