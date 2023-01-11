Санкции против программистов-удаленщиков будет непросто реализовать

А еще одну гантельку в массив проблем добавило то, что, когда все находятся более-менее в одном инфополе, работодатель имеет возможность анализировать настроения сотрудников и, как следствие, прогнозировать их действия. Разумеется, мы не говорим о таком тотальном спруте, который держит своих подчиненных в статусе загипнотизированных кроликов. Но если у сотрудника есть доступ к критической (как минимум для самой компании) инфраструктуре, ключевым данным, то любой руководитель, скорее всего, предпочтет иметь представление, что творится в голове у этого «парня в свитшоте» – хотя бы в общих чертах.