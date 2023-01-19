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МТС начала уведомлять абонентов о подорожании услуг

Стоимость тарифа изменилась из-за сложностей с оборудованием
Анна Устинова Анастасия Курашева
Для удержания рыночной капитализации МТС и другим сотовым операторам нужны средства и изменения тарифов / Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший по числу абонентов российский сотовый оператор МТС отправил части абонентов сообщения о планируемом повышении тарифов с 17 января 2023 г. Уведомления об этом получили как минимум два сотрудника «Ведомостей».

17 января абонентам МТС пришли смс об изменении условий по тарифу «Персональный» (его условия рассчитываются индивидуально). Из них следует, что индивидуальная скидка на абонентскую плату будет снижена. В первом случае стоимость обслуживания увеличилась на 24 руб. (со 198 до 222 руб. в месяц), а во втором – на 45 руб. (с 150 до 195 руб. в месяц). В смс при этом лишь сообщается, что в первом случае скидка на плату составит 63%, а во втором – 61%. Наполнение тарифа остается без изменений, т. е. сохраняется безлимитный интернет, пакеты минут и смс, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных