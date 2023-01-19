МТС начала уведомлять абонентов о подорожании услуг

17 января абонентам МТС пришли смс об изменении условий по тарифу «Персональный» (его условия рассчитываются индивидуально). Из них следует, что индивидуальная скидка на абонентскую плату будет снижена. В первом случае стоимость обслуживания увеличилась на 24 руб. (со 198 до 222 руб. в месяц), а во втором – на 45 руб. (с 150 до 195 руб. в месяц). В смс при этом лишь сообщается, что в первом случае скидка на плату составит 63%, а во втором – 61%. Наполнение тарифа остается без изменений, т. е. сохраняется безлимитный интернет, пакеты минут и смс, говорится в сообщении.