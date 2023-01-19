МТС начала уведомлять абонентов о подорожании услуг

МТС начала уведомлять абонентов о подорожании услугСтоимость тарифа изменилась из-за сложностей с оборудованием
Крупнейший по числу абонентов российский сотовый оператор МТС отправил части абонентов сообщения о планируемом повышении тарифов с 17 января 2023 г. Уведомления об этом получили как минимум два сотрудника «Ведомостей».
17 января абонентам МТС пришли смс об изменении условий по тарифу «Персональный» (его условия рассчитываются индивидуально). Из них следует, что индивидуальная скидка на абонентскую плату будет снижена. В первом случае стоимость обслуживания увеличилась на 24 руб. (со 198 до 222 руб. в месяц), а во втором – на 45 руб. (с 150 до 195 руб. в месяц). В смс при этом лишь сообщается, что в первом случае скидка на плату составит 63%, а во втором – 61%. Наполнение тарифа остается без изменений, т. е. сохраняется безлимитный интернет, пакеты минут и смс, говорится в сообщении.