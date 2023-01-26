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Продажи умных колонок выросли вдвое за 2022 год

На спрос повлияли расширение функциональности и разнообразие бюджетных версий устройств
Анастасия Курашева Анна Устинова Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Популярность умных колонок с голосовым помощником продолжает расти. По итогам 2022 г. количество проданных в России устройств составило порядка 3 млн шт., что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, и в 6 раз – по сравнению с 2020 г., сообщил «Ведомостям» руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» группы «М.видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков. При этом около трети всех проданных устройств россияне приобрели в декабре, уточнил он.

Оценку рынка в 3 млн шт. подтвердил замдиректора по стратегическому развитию группы «F+ tech-Марвел» Станислав Солтицкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных