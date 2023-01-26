Продажи умных колонок выросли вдвое за 2022 год

Популярность умных колонок с голосовым помощником продолжает расти. По итогам 2022 г. количество проданных в России устройств составило порядка 3 млн шт., что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, и в 6 раз – по сравнению с 2020 г., сообщил «Ведомостям» руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» группы «М.видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков. При этом около трети всех проданных устройств россияне приобрели в декабре, уточнил он.