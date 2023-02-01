Компании стали предлагать IТ-специалистам более низкие зарплаты

Средняя зарплата для IT-разработчика, предлагаемая в России в январе 2023 г., заметно сократилась, следует из данных аналитиков HeadHunter (HH.ru), подготовленных по запросу «Ведомостей». Медианная зарплата для начинающего программиста («джуна») в январе 2023 г. составила около 100 000 руб., что на 13% меньше, чем годом ранее. Предлагаемая работодателями зарплата IТ-специалиста среднего уровня («мидла») снизилась на 11% до 160 000 руб. При этом зарплата, которую потенциальные работодатели называют для высококвалифицированного разработчика, напротив, выросла на 4% до 250 000 руб. в месяц.