Компании стали предлагать IТ-специалистам более низкие зарплаты

Компании стали предлагать IТ-специалистам более низкие зарплатыСфера услуг программистов становится рынком работодателя
Средняя зарплата для IT-разработчика, предлагаемая в России в январе 2023 г., заметно сократилась, следует из данных аналитиков HeadHunter (HH.ru), подготовленных по запросу «Ведомостей». Медианная зарплата для начинающего программиста («джуна») в январе 2023 г. составила около 100 000 руб., что на 13% меньше, чем годом ранее. Предлагаемая работодателями зарплата IТ-специалиста среднего уровня («мидла») снизилась на 11% до 160 000 руб. При этом зарплата, которую потенциальные работодатели называют для высококвалифицированного разработчика, напротив, выросла на 4% до 250 000 руб. в месяц.
Под предлагаемой зарплатой в HeadHunter понимают показатель, который работодатель отражает в вакансиях, так называемая «зарплата до...». Данные по фактическим заработным платам HH.ru берет из собственного сервиса, банка данных, который наполняют сами работодатели, уточнил представитель компании.