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Компании стали предлагать IТ-специалистам более низкие зарплаты

Сфера услуг программистов становится рынком работодателя
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Сокращение предлагаемых зарплат в сфере IТ не отразилось на уровне фактических доходов специалистов этого сектора, следует из данных HH.ru / Freepik

Средняя зарплата для IT-разработчика, предлагаемая в России в январе 2023 г., заметно сократилась, следует из данных аналитиков HeadHunter (HH.ru), подготовленных по запросу «Ведомостей». Медианная зарплата для начинающего программиста («джуна») в январе 2023 г. составила около 100 000 руб., что на 13% меньше, чем годом ранее. Предлагаемая работодателями зарплата IТ-специалиста среднего уровня («мидла») снизилась на 11% до 160 000 руб. При этом зарплата, которую потенциальные работодатели называют для высококвалифицированного разработчика, напротив, выросла на 4% до 250 000 руб. в месяц.

Под предлагаемой зарплатой в HeadHunter понимают показатель, который работодатель отражает в вакансиях, так называемая «зарплата до...». Данные по фактическим заработным платам HH.ru берет из собственного сервиса, банка данных, который наполняют сами работодатели, уточнил представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных