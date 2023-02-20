Россияне начали скупать виртуальные номера для регистрации на зарубежных сервисах

Речь идет о сервисах, позволяющих арендовать номер мобильного оператора в другой стране на несколько минут или часов. Во второй половине 2021 г. количество пользовательских запросов по фразе «виртуальный номер» составляло 690 000, а во втором полугодии 2022 г. выросло до 1,1 млн, следует из данных сервиса «Яндекс.Вордстат». Интерес к услуге подскочил уже в марте 2022 г., но основной рост пришелся именно на второе полугодие: в июне число запросов было на уровне 116 000, а в декабре выросло до 231 000.