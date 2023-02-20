Россияне начали скупать виртуальные номера для регистрации на зарубежных сервисах

Россияне начали скупать виртуальные номера для регистрации на зарубежных сервисахНо продажа иностранных номеров для приема смс находится в серой зоне, говорят эксперты
После ухода зарубежных сервисов из России в 2022 г. у населения резко вырос интерес к услуге по оформлению виртуальных номеров, которые позволяют пройти регистрацию по смс. Об этом свидетельствует статистика «Яндекса», где количество поисковых запросов по ключевым словам «виртуальный номер» во втором полугодии 2022 г. выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Тренд подтвердили представители сервиса смс-активаций Grizzly SMS и облачной телефонии Novofon.com.
Речь идет о сервисах, позволяющих арендовать номер мобильного оператора в другой стране на несколько минут или часов. Во второй половине 2021 г. количество пользовательских запросов по фразе «виртуальный номер» составляло 690 000, а во втором полугодии 2022 г. выросло до 1,1 млн, следует из данных сервиса «Яндекс.Вордстат». Интерес к услуге подскочил уже в марте 2022 г., но основной рост пришелся именно на второе полугодие: в июне число запросов было на уровне 116 000, а в декабре выросло до 231 000.