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Россияне начали скупать виртуальные номера для регистрации на зарубежных сервисах

Но продажа иностранных номеров для приема смс находится в серой зоне, говорят эксперты
Анастасия Курашева Анна Устинова
Спрос на виртуальные номера существует давно, но в 2022 г. из-за политических событий спрос вырос / Ведомости

После ухода зарубежных сервисов из России в 2022 г. у населения резко вырос интерес к услуге по оформлению виртуальных номеров, которые позволяют пройти регистрацию по смс. Об этом свидетельствует статистика «Яндекса», где количество поисковых запросов по ключевым словам «виртуальный номер» во втором полугодии 2022 г. выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Тренд подтвердили представители сервиса смс-активаций Grizzly SMS и облачной телефонии Novofon.com.

Речь идет о сервисах, позволяющих арендовать номер мобильного оператора в другой стране на несколько минут или часов. Во второй половине 2021 г. количество пользовательских запросов по фразе «виртуальный номер» составляло 690 000, а во втором полугодии 2022 г. выросло до 1,1 млн, следует из данных сервиса «Яндекс.Вордстат». Интерес к услуге подскочил уже в марте 2022 г., но основной рост пришелся именно на второе полугодие: в июне число запросов было на уровне 116 000, а в декабре выросло до 231 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных