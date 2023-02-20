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Роскомнадзор готовится запустить систему обезвреживания инфобомб в интернете

Систему «Вепрь» разрабатывает поставщик решений для ФСБ
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Сообщения, которые потенциально могут привести к «реализации угроз для личности, общества и государства», в техническом задании разработки названы «точками информационной напряженности» / Getty Images

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) проводит внутренние испытания системы обнаружения информационных бомб «Вепрь», рассказал «Ведомостям» представитель ГРЧЦ. «Разработка информационной системы «Вепрь» ведется с 2022 г. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 г.», – сообщил он.

Систему разрабатывает для Роскомнадзора петербургский разработчик IT-решений «Необит», с 2021 г. находящийся под санкциями США, указано в тендерной документации ГРЧЦ. Среди уже реализованных проектов – система в виде флеш-карты «Инфоскальпель» для удаления остаточной информации из памяти оборудования видеоконференцсвязи, устройство криптографической защиты данных на флеш-накопителях «Флэшкриптор» и защищенная гибридная операционная система «Фебос», указано на сайте компании, которая разрабатывает технологические решения для ФСБ, Минобороны и других ведомств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных