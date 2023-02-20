Роскомнадзор готовится запустить систему обезвреживания инфобомб в интернете

Систему разрабатывает для Роскомнадзора петербургский разработчик IT-решений «Необит», с 2021 г. находящийся под санкциями США, указано в тендерной документации ГРЧЦ. Среди уже реализованных проектов – система в виде флеш-карты «Инфоскальпель» для удаления остаточной информации из памяти оборудования видеоконференцсвязи, устройство криптографической защиты данных на флеш-накопителях «Флэшкриптор» и защищенная гибридная операционная система «Фебос», указано на сайте компании, которая разрабатывает технологические решения для ФСБ, Минобороны и других ведомств.