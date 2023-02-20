Роскомнадзор готовится запустить систему обезвреживания инфобомб в интернете

Роскомнадзор готовится запустить систему обезвреживания инфобомб в интернетеСистему «Вепрь» разрабатывает поставщик решений для ФСБ
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) проводит внутренние испытания системы обнаружения информационных бомб «Вепрь», рассказал «Ведомостям» представитель ГРЧЦ. «Разработка информационной системы «Вепрь» ведется с 2022 г. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 г.», – сообщил он.
Систему разрабатывает для Роскомнадзора петербургский разработчик IT-решений «Необит», с 2021 г. находящийся под санкциями США, указано в тендерной документации ГРЧЦ. Среди уже реализованных проектов – система в виде флеш-карты «Инфоскальпель» для удаления остаточной информации из памяти оборудования видеоконференцсвязи, устройство криптографической защиты данных на флеш-накопителях «Флэшкриптор» и защищенная гибридная операционная система «Фебос», указано на сайте компании, которая разрабатывает технологические решения для ФСБ, Минобороны и других ведомств.