Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус»К 2025 году ее научат более детально анализировать действия людей в интернете
Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступал заказчиком по проекту.
«Информационная система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», – заявил «Ведомостям» представитель ГРЧЦ. По его словам, в декабре 2022 г. система была протестирована, а в январе 2023 г. началась интеграция системы с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. Подробностей результатов тестирования, а также первых итогов ее работы представитель ГРЧЦ не привел.
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