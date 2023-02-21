Онлайн-объявления о продаже жилья и поиске работы начнут дублироваться на «Госуслугах»

Сервисы размещения объявлений (классифайды) будут передавать сведения о совершенных сделках по купле/продаже недвижимости и поиске/подборе работы на портал госуслуг. Это предусмотрено в проекте постановления правительства, размещенном на сайте нормативных актов 17 февраля 2023 г. Правила интеграции и взаимодействия сервиса размещения объявлений с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом госуслуг Минцифры разработало во исполнение закона, который свяжет учетные записи пользователей с госплатформами. Закон вступает в силу уже 1 марта, под его действие подпадут «Авито», «Юла», HeadHunter и ряд других сервисов.