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Онлайн-объявления о продаже жилья и поиске работы начнут дублироваться на «Госуслугах»

Это может усилить безопасность сделок и защитить клиентов от злоумышленников
Анна Устинова
В проекте постановления Минцифры указало, что интеграция сервиса объявлений с ЕСИА и «Госуслугами» предполагает передачу на единый портал сведений о «купле-продаже, мене и (или) передаче в пользование движимого и (или) недвижимого имущества, выполнении работ, оказании услуг, поиске подходящей работы и (или) подборе необходимых работников» / Максим Стулов / Ведомости

Сервисы размещения объявлений (классифайды) будут передавать сведения о совершенных сделках по купле/продаже недвижимости и поиске/подборе работы на портал госуслуг. Это предусмотрено в проекте постановления правительства, размещенном на сайте нормативных актов 17 февраля 2023 г. Правила интеграции и взаимодействия сервиса размещения объявлений с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом госуслуг Минцифры разработало во исполнение закона, который свяжет учетные записи пользователей с госплатформами. Закон вступает в силу уже 1 марта, под его действие подпадут «Авито», «Юла», HeadHunter и ряд других сервисов.

Закон касается классифайдов с суточной аудиторией свыше 100 000 пользователей. Владельцем такого сервиса с 1 марта может быть россиянин, не имеющий другого гражданства, или юрлицо, находящееся под контролем РФ. Ресурсы должны поставить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию с «Госуслугами». На сервисах запрещены призывы к совершению уголовно наказуемых деяний и терроризму, разглашение гостайны, размещение экстремистских, порнографических материалов и нецензурной брани. Реестр онлайн-классифайдов будет вести Роскомнадзор (РКН), и в случае нарушений ведомство будет обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных