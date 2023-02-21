Онлайн-объявления о продаже жилья и поиске работы начнут дублироваться на «Госуслугах»Это может усилить безопасность сделок и защитить клиентов от злоумышленников
Сервисы размещения объявлений (классифайды) будут передавать сведения о совершенных сделках по купле/продаже недвижимости и поиске/подборе работы на портал госуслуг. Это предусмотрено в проекте постановления правительства, размещенном на сайте нормативных актов 17 февраля 2023 г. Правила интеграции и взаимодействия сервиса размещения объявлений с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом госуслуг Минцифры разработало во исполнение закона, который свяжет учетные записи пользователей с госплатформами. Закон вступает в силу уже 1 марта, под его действие подпадут «Авито», «Юла», HeadHunter и ряд других сервисов.
Закон касается классифайдов с суточной аудиторией свыше 100 000 пользователей. Владельцем такого сервиса с 1 марта может быть россиянин, не имеющий другого гражданства, или юрлицо, находящееся под контролем РФ. Ресурсы должны поставить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию с «Госуслугами». На сервисах запрещены призывы к совершению уголовно наказуемых деяний и терроризму, разглашение гостайны, размещение экстремистских, порнографических материалов и нецензурной брани. Реестр онлайн-классифайдов будет вести Роскомнадзор (РКН), и в случае нарушений ведомство будет обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа.