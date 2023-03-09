«Роскосмос» превратит свои планы в видеоигру

По словам основателя игровой студии Watt studio Егора Томского, это будет скорее не игра, а небольшой по длительности интерактивный проект. Как следует из информации на сайте проекта «Космикс», на данный момент на платформе уже представлен пакет из семи игр общей длительностью около часа, посвященных в том числе первому полету Гагарина, первому полету к Луне и работе МКС. По словам Томского, в целом бюджет в 7 млн руб. небольшой, но при наличии наработок позволит «собрать приличный интерактивный учебник-игру». «Современное образование идет в сторону геймификации, и школьникам такие истории нравятся, — сказал Томский. — Я думаю, проекты про реальную космонавтику нужны, пусть они будут не такие зрелищные, зато смогут вдохновить ребят на выбор профессии».