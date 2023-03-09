«Роскосмос» превратит свои планы в видеоигру

«Роскосмос» превратит свои планы в видеоигруНа ее разработку заложено всего около 7 млн рублей
«Роскосмос» анонсировал видеиогру, сценарий которой будет «приближен к планам» госкорпорации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Роскосмоса». Игра получила название «Космос – пространство будущего». Выпуск тестовых образцов игры запланирован на 12 апреля, а выход первой версии игры — на 1 сентября 2023 г., указано в сообщении «Роскосмоса».
«Сценарий будет приближен к планам "Роскосмоса"! Вы сможете управлять финансами, людьми, дорожной картой изобретений и в дальнейшем — построить внеземные базы!» — отмечается в сообщении. Также проект позволит познакомиться «с реальной инфраструктурой отрасли, достижениями и разработками».
Как следует из сообщения, проект разрабатывается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сам же «Роскосмос» только оказал проекту информационную поддержку, уточнил «Ведомостям» представитель госкорпорации, не став комментировать дальнейшие детали.
В пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив подтвердили выделение гранта на «Космос – пространство будущего». «Оценка проведенных работ в соответствии с заявленным планом и бюджетом будет проводиться после завершения авторами проекта первых стадий реализации и сдачи отчетов в фонд, – сообщил «Ведомостям» представитель организации. – В случае нецелевого использования средств, в том числе непредоставления отчетности, грантополучатель обязан возвратить полученные средства».
Фонд выделил на проект около 3,7 млн руб. на условиях софинансирования, общая сумма расходов на реализацию проекта — 7,38 млн руб., указано на сайте фонда. Срок реализации этого проекта — с сентября 2022 г. по сентябрь 2023 г.
«Творческая концепция проекта “Космос — пространство будущего” соответствует тематическому направлению “Нация созидателей”, так как способствует формированию и укреплению традиции мирового лидерства отечественной космонавтики в сознании молодежи, формирует интерес к этой отрасли через игру, направлен на популяризацию отечественной космонавтики в познавательно-игровой форме», — указано в материалах фонда.
Получателем этого гранта указан калининградский инновационный центр «Техноценоз». Эта компания, как следует из базы «СПАРК-Интерфакса», относится к микропредприятиям и работает с 2008 г. Единственный владелец – Александр Меркулов.
Как следует из задач проекта, речь идет не только о создании компьютерной игры, но и о привлечении молодежи к этой работе, то есть проект будет создаваться частично на общественных началах и иметь образовательную составляющую. Среди задач — создание условий для обучения и участия детей и молодежи в создании познавательно-образовательных игр.
Речь, действительно, идет о со-разработке, подтвердил «Ведомостям» Меркулов. «На данный момент мы находимся на промежуточной стадии: созданы элементы самой игры, уроки, фильмы. Уже несколько тысяч человек занимаются созданием игры», – отметил он. Меркулов подчеркнул, что считает «Космос» проектом с большим будущим, именно за счет этой со-разработки.
«Все разработанные элементы игры, а также сама игра будут опубликованы на цифровой платформе «Космикс.рус», – указано в сообщении «Роскосмоса».
На разработку этой платформы выделен еще один грант на 3 млн руб. от Фонда содействия инновациям, указано на сайте «Космикс.рус», выполненном на платформе Tilda. ООО «Космикс.рус» и «Техноценоз» имеют общего совдальцельца Александра Меркулова, указано в СПАРК.
По словам гендиректора «Космикс.рус» Дмитрия Назарова, игра создается на движке Unity, ее технические характеристики позволят играть в нее на средних ПК пользователей. Проект подразумевает создание курса по 3D-моделированию на платформе Blender для самостоятельного изучения, и групповых консультаций инструкторов по пройденному материалу, продолжил Назаров. «В итоге мы планируем довести не менее 70 обучающихся, до конечного результата – разработки 3D-моделей, которые мы могли бы использовать в игре», – отметил он. По словам топ-менеджера, сейчас техническая команда по проекту насчитывает 7 специалистов, которые занимаются его разработкой и привлечением пользователей-разработчиков.
Проект «Космос – пространство будущего» создается в том числе при помощи цифровой платформы «Космикс.рус», которая является самостоятельным проектом, на реализацию которого получено финансирование Фонда содействия инновациям, подтвердил Назаров. ««Космикс.рус» представляет собой систему дистанционного обучения с системой видеоконференции собственной разработки, а также базой данных элементов контента для игр, сценариев, а также авторов этих работ, которая позволяет образовывать команды для создания игр, и коммуникационное пространство для их взаимодействия. «ЦП «Космикс.рус» и её интерфейс находится в процессе изменений и доработок», – отметил он, комментируя информацию о том, что стартовая страница портала сейчас сделана на платформе Tilda.
По словам основателя игровой студии Watt studio Егора Томского, это будет скорее не игра, а небольшой по длительности интерактивный проект. Как следует из информации на сайте проекта «Космикс», на данный момент на платформе уже представлен пакет из семи игр общей длительностью около часа, посвященных в том числе первому полету Гагарина, первому полету к Луне и работе МКС. По словам Томского, в целом бюджет в 7 млн руб. небольшой, но при наличии наработок позволит «собрать приличный интерактивный учебник-игру». «Современное образование идет в сторону геймификации, и школьникам такие истории нравятся, — сказал Томский. — Я думаю, проекты про реальную космонавтику нужны, пусть они будут не такие зрелищные, зато смогут вдохновить ребят на выбор профессии».
Информации о каких-либо заметных достижениях в разработке видеоигр у «Техноценоза» в публичном поле не представлено, отмечает руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. «Но, судя по публичным источникам, у компании есть определенный опыт в образовательных проектах», – отметил он.
«Образовательный потенциал видеоигр огромен. Есть в мире примеры, когда видеоигры включаются в школьную программу (Minecraft, This war of mine). Бывает, когда разработчики сами интегрируют в видеоигру образовательный режим (Assassin's Creed) или подробный исторический справочник ("Мир танков")», — считает Овчинников. Из проектов на тематику космоса эксперт также отметил образовательную модификацию к симулятору постройки космических кораблей Kerbal Space Program (разработка мексиканской студии Squad).
Сейчас в России в целом уделяют большое внимание разработке видеоигр и киберспорту, соглашается с ним основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов. «Геймдев – растущее направление, интересное молодому поколению. Оно финансово привлекательно и стало новым медиа, способным доносить информацию», – объясняет он. По его мнению, это объясняет интерес к игровой индустрии со стороны различных государственных органов и окологосударственных структур.
В то же время 7 млн руб. на создание коммерческого игрового проекта мало, продолжает он: обычно такие бюджеты начинаются от 60-70 млн руб., если не брать в расчет инди-проекты от независимых амбициозных команд. «Скорее, это работа по вовлечению людей в игровую индустрию, обучение, пиар и контакт с молодежью», — добавил он.
«Ведомости» направили запрос в Президентский фонд культурных инициатив и в Фонд содействия инновациям.