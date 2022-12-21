Тизер снятого в космосе фильма «Вызов» покажут в новогоднюю ночь

Создатель фильма – студия Yellow, Black&White, известная по таким фильмам, как «Холоп», «Последний богатырь», «Чебурашка» и т. д. Режиссер фильма Клим Шипенко, который известен еще по одной космической картине «Салют-7» и комедии с рекордными сборами «Холоп». Помимо Константина Эрнста, продюсером «Вызова» также выступил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По словам Эрнста, в прокат фильм выйдет 12 апреля 2023 г.