Тизер снятого в космосе фильма «Вызов» покажут в новогоднюю ночь

Тизер снятого в космосе фильма «Вызов» покажут в новогоднюю ночьНа «Первом канале» перед праздничным обращением президента
Российские зрители увидят кадры из фильма «Вызов» 31 декабря. «Первый канал» покажет тизер в своем эфире перед новогодним обращением президента. Об этом сообщил на презентации кинодистибутора «Централ Партнершип» (прокатчик фильма) гендиректор «Первого канала» и сопродюсер «Вызова» Константин Эрнст, передает корреспондент «Ведомостей».
«Вызов» станет первой художественной картиной, снятой в космосе. «Роскосмос» анонсировал создание ленты еще в сентябре 2020 г. Своими целями госкорпорация обозначила популяризацию профессии космонавта и космической деятельности. Создатель фильма – студия Yellow, Black&White, известная по таким фильмам, как «Холоп», «Последний богатырь», «Чебурашка» и т. д.
Главная роль в фильме досталась Юлии Пересильд («Битва за Севастополь», «Медиатор», «Невеста»). Она играет врача-кардиолога Женю Беляеву. По сюжету героиня отправляется на МКС, чтобы оказать медицинскую помощь потерявшему сознание космонавту Ивану.
Создатель фильма – студия Yellow, Black&White, известная по таким фильмам, как «Холоп», «Последний богатырь», «Чебурашка» и т. д. Режиссер фильма Клим Шипенко, который известен еще по одной космической картине «Салют-7» и комедии с рекордными сборами «Холоп». Помимо Константина Эрнста, продюсером «Вызова» также выступил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По словам Эрнста, в прокат фильм выйдет 12 апреля 2023 г.
Ради съемок «Вызова» Пересильд и Шипенко осенью прошлого года отправились на космическую станцию. 5 октября 2021 г. с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», на котором находились актриса и режиссер. В космосе они провели 12 дней, на Землю первый в истории киноэкипаж вернулся 17 октября.
В съемках также приняли участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета.
На земле к съемкам присоединились Милош Бикович («Холоп»), Владимир Машков, Александр Балуев и др. Известно, что Бикович сыграл хирурга — коллегу героини Пересильд, а Машков исполнил роль конструктора. Наземная часть производства фильма проходила в Москве, Подмосковье, а также на Байконуре. Съемки завершились в октябре 2022 г.