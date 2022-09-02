«Вызов» с Пересильд выйдет в прокат 12 апреля 2023 года
Первый снятый в космосе фильм «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли выйдет в кинопрокат 12 апреля 2023 г., сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст на просветительском форуме «Знание», передает агентство «РИА Новости».
«У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм "Вызов" выйдет в прокат», — сообщил он.
Исполняющая главную роль Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС 5 октября 2021 г. с космодрома Байконур. Выход на орбиту прошел в штатном режиме. В течение 12 дней на Международной космической станции (МКС) проходили съемки, после чего первый в истории киноэкипаж вернулся на Землю. В съемках также приняли участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Уточняется, что все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета.
Фильм «Вызов» является совместным проектом «Первого канала», госкорпорации «Роскосмос» и студии Yellow, Black and White. Картина станет частью научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли. По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.
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