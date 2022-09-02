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«Вызов» с Пересильд выйдет в прокат 12 апреля 2023 года

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Первый снятый в космосе фильм «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли выйдет в кинопрокат 12 апреля 2023 г., сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст на просветительском форуме «Знание», передает агентство «РИА Новости». 

«У нас на следующей неделе последняя съемка уже на земле, хотя и на Байконуре. И 12 апреля следующего года фильм "Вызов" выйдет в прокат», — сообщил он. 

Исполняющая главную роль Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС 5 октября 2021 г. с космодрома Байконур. Выход на орбиту прошел в штатном режиме. В течение 12 дней на Международной космической станции (МКС) проходили съемки, после чего первый в истории киноэкипаж вернулся на Землю. В съемках также приняли участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Уточняется, что все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета.

Фильм «Вызов» является совместным проектом «Первого канала», госкорпорации «Роскосмос» и студии Yellow, Black and White. Картина станет частью научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли. По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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