«Вызов» с Пересильд выйдет в прокат 12 апреля 2023 года

Исполняющая главную роль Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС 5 октября 2021 г. с космодрома Байконур. Выход на орбиту прошел в штатном режиме. В течение 12 дней на Международной космической станции (МКС) проходили съемки, после чего первый в истории киноэкипаж вернулся на Землю. В съемках также приняли участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Уточняется, что все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета.