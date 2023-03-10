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Пользователи «Яндекс.Музыки» в ДНР жалуются на проблемы

Сервис в новых регионах России доступен только через технические лазейки по обходу блокировок
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Пользователи «Яндекс.Музыки» в ДНР в последнюю неделю испытывают проблемы с воспроизведением аудиокомпозиций. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре пользователя сервиса из республики. Сейчас воспроизведение композиций возможно только через прокси-сервисы, сообщил один из них.

По словам еще одного собеседника, не помогает даже включение VPN: при обращении к сервису выскакивает уведомление: «К сожалению, «Яндекс.Музыка» пока не играет в вашей стране» (для регистрации новых пользователей из любого региона VPN необходимо отключить). Еще один пользователь указывает на то, что перестали работать плейлисты, кроме скачанного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных