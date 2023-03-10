Пользователи «Яндекс.Музыки» в ДНР жалуются на проблемы

Пользователи «Яндекс.Музыки» в ДНР жалуются на проблемыСервис в новых регионах России доступен только через технические лазейки по обходу блокировок
Пользователи «Яндекс.Музыки» в ДНР в последнюю неделю испытывают проблемы с воспроизведением аудиокомпозиций. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре пользователя сервиса из республики. Сейчас воспроизведение композиций возможно только через прокси-сервисы, сообщил один из них.
По словам еще одного собеседника, не помогает даже включение VPN: при обращении к сервису выскакивает уведомление: «К сожалению, «Яндекс.Музыка» пока не играет в вашей стране» (для регистрации новых пользователей из любого региона VPN необходимо отключить). Еще один пользователь указывает на то, что перестали работать плейлисты, кроме скачанного.
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