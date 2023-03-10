Пользователи «Яндекс.Музыки» в ДНР жалуются на проблемы

По словам еще одного собеседника, не помогает даже включение VPN: при обращении к сервису выскакивает уведомление: «К сожалению, «Яндекс.Музыка» пока не играет в вашей стране» (для регистрации новых пользователей из любого региона VPN необходимо отключить). Еще один пользователь указывает на то, что перестали работать плейлисты, кроме скачанного.