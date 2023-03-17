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Злоумышленники в даркнете активизировались к концу 2022 года

Киберпреступники научились обходить сложности с платежами
Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Нелегальная торговля в даркнете к концу 2022 г. начала восстанавливаться после резкого падения. В течение второго полугодия прошлого года в теневом интернете в 2 раза выросло число сделок с гарантами – с 19 500 в июне до 40 000 в декабре, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского» (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Гарантами называют посредников, услугами которых пользуются киберпреступники для уменьшения рисков при заключении сделок в теневом интернете.

Аналитики «Лаборатории Касперского» изучили объявления на 226 международных форумах и площадках даркнета, а также в 489 общедоступных Telegram-каналах, используемых злоумышленниками. Выяснилось, что общее число сообщений в даркнете, в которых так или иначе упоминается использование гаранта, за последние три года (2020–2022 гг.) составило более 1 млн, из них почти 313 000 было опубликовано в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных