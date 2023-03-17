Злоумышленники в даркнете активизировались к концу 2022 года

Злоумышленники в даркнете активизировались к концу 2022 годаКиберпреступники научились обходить сложности с платежами
Нелегальная торговля в даркнете к концу 2022 г. начала восстанавливаться после резкого падения. В течение второго полугодия прошлого года в теневом интернете в 2 раза выросло число сделок с гарантами – с 19 500 в июне до 40 000 в декабре, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского» (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Гарантами называют посредников, услугами которых пользуются киберпреступники для уменьшения рисков при заключении сделок в теневом интернете.
Аналитики «Лаборатории Касперского» изучили объявления на 226 международных форумах и площадках даркнета, а также в 489 общедоступных Telegram-каналах, используемых злоумышленниками. Выяснилось, что общее число сообщений в даркнете, в которых так или иначе упоминается использование гаранта, за последние три года (2020–2022 гг.) составило более 1 млн, из них почти 313 000 было опубликовано в 2022 г.