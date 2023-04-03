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В России появился венчурный Фонд суверенных технологий

Через него в беспилотники и беспроводную связь вложат более 6 млрд рублей
Анна Устинова Анастасия Курашева
Инвестиции из нового фонда планируется начать уже в этом году / Максим Стулов / Ведомости

Фонд поддержки проектов НТИ (Национальная технологическая инициатива) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный Фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ). Он организован в форме инвестиционного товарищества в рамках проекта «Венчурное финансирование НТИ», рассказал «Ведомостям» инвестиционный директор Фонда поддержки проектов НТИ Дионис Гордин.

Фонд НТИ уже вложил в ФСТ НТИ 1,7 млрд руб., а общий ожидаемый размер инвестиций в фонд оценивается в 6,4 млрд руб. Это позволит до 2029 г. поддержать не менее 20 проектов НТИ в области беспилотной авиации и доставки грузов, микро- и радиоэлектроники, робототехники, технологий беспроводной связи и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных