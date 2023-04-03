В России появился венчурный Фонд суверенных технологий

В России появился венчурный Фонд суверенных технологийЧерез него в беспилотники и беспроводную связь вложат более 6 млрд рублей
Фонд поддержки проектов НТИ (Национальная технологическая инициатива) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный Фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ). Он организован в форме инвестиционного товарищества в рамках проекта «Венчурное финансирование НТИ», рассказал «Ведомостям» инвестиционный директор Фонда поддержки проектов НТИ Дионис Гордин.
Фонд НТИ уже вложил в ФСТ НТИ 1,7 млрд руб., а общий ожидаемый размер инвестиций в фонд оценивается в 6,4 млрд руб. Это позволит до 2029 г. поддержать не менее 20 проектов НТИ в области беспилотной авиации и доставки грузов, микро- и радиоэлектроники, робототехники, технологий беспроводной связи и др.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам