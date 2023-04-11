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Развитие беспилотной авиации могут обсудить на совещании с Путиным

Необходимо проконтролировать исполнение декабрьских поручений президента по дронам
Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Совещание с участием президента России Владимира Путина, посвященное вопросам развития беспилотной авиации, должно состояться уже в 20-х числах апреля, рассказал источник «Ведомостей», близкий к правительству. По его словам, это первое такого рода совещание «на самом высоком уровне».

Еще четыре собеседника «Ведомостей», близких к компаниям отрасли, подтвердили, что соответствующее совещание, куда приглашены производители беспилотников, запланировано на конец апреля. По словам двух из них, на нем будет обсуждаться статус исполнения поручений президента по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС), которые были даны в декабре 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных