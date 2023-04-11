Развитие беспилотной авиации могут обсудить на совещании с Путиным

Еще четыре собеседника «Ведомостей», близких к компаниям отрасли, подтвердили, что соответствующее совещание, куда приглашены производители беспилотников, запланировано на конец апреля. По словам двух из них, на нем будет обсуждаться статус исполнения поручений президента по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС), которые были даны в декабре 2022 г.