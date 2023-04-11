Развитие беспилотной авиации могут обсудить на совещании с Путиным

Развитие беспилотной авиации могут обсудить на совещании с ПутинымНеобходимо проконтролировать исполнение декабрьских поручений президента по дронам
Совещание с участием президента России Владимира Путина, посвященное вопросам развития беспилотной авиации, должно состояться уже в 20-х числах апреля, рассказал источник «Ведомостей», близкий к правительству. По его словам, это первое такого рода совещание «на самом высоком уровне».
Еще четыре собеседника «Ведомостей», близких к компаниям отрасли, подтвердили, что соответствующее совещание, куда приглашены производители беспилотников, запланировано на конец апреля. По словам двух из них, на нем будет обсуждаться статус исполнения поручений президента по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС), которые были даны в декабре 2022 г.
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